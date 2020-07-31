Дискуссии и активности на свежем воздухе. Форум «Олимпия» открылся на берегу Ислочи

Новости Беларуси. Спортивно-интеллектуальный форум «Олимпия» открылся 31 августа на берегу Ислочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году фестиваль проходит под девизом «За Беларусь». На одной площадке собрались молодые люди со всех уголков страны, разных профессий и с активной жизненной позицией. В Воложинском районе находится съемочная группа СТВ. С места проведения фестиваля на прямую связь со студией выходит Юлия Стриго.

Юлия Стриго, корреспондент:

Открытие 15-го форума активной молодежи прошло масштабно. Сюда приехали порядка 600 человек. Это активные студенты и работающая молодежь. В целом фестиваль включает в себя три основных направления: спортивное, творческое и образовательное. Фестиваль пройдет два дня.

Безусловно, церемония открытия фестиваля была красочной – это парад спортсменов, поднятие флагов и, конечно же, зажжение огня. Представление команд особенно поразили МЧС и МАЗ.

Еще днем мы успели пообщаться с ребятами. Нашлись те, кто не пропустил ни одного фестиваля, и те, кто будет участвовать в конкурсах впервые. Есть и самый многочисленный состав – команда Республиканского молодежного поезда «Беларусь. Моладзь. Натхненне». Ее состав на днях вернулся из путешествия по всей Беларуси, наполненного полезными инициативами.

После торжественного открытия участники форума приступили к созданию метрового полотна, на котором разместился девиз нынешнего фестиваля «За Беларусь». Также здесь работали интерактивные площадки и фотозоны. Желающие даже смогли отправить открытки.

Александра Гончарова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

В этом году мы приглашали наши молодые семьи с детьми. Потому что как раз выходные, лето – хороший повод провести время вместе. У нас будет работать специальная детская площадка, где детки смогут с нашими волонтерами поиграть в настольные игры, поразукрашивать и весело провести время, пока взрослые будут обсуждать вопросы государственной молодежной политики.

Сегодня на форуме также присутствует и вип-десант. Без них не обходится ни одна встреча. В этот раз среди гостей: заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Минского облисполкома, министр образования. Именно с ними молодежь сможет обсудить насущные проблемы и предложить собственные проекты.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

То, что такие мероприятия происходят, – это важно. Молодежь себя позиционирует как очень мощная созидательная сила, которая должна быть в каждом государстве, особенно мы ценим, что она есть – настоящая, красивая, мощная, образованная, талантливая молодежь Беларуси. Сегодня здесь, на свежем воздухе, всегда идет такой искренний, чистый, открытый диалог по всей проблематике – любые вопросы, которые будут интересовать молодежь, мы будем стараться на них ответить.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Причем эта практика у нас постоянная. Если мы приезжаем в регионы, у нас обязательно какие-то встречи проходят. Если мы открываем молодежную столицу, обязательно проходит открытый диалог. Сейчас мы проводили Республиканский молодежный поезд – тоже была соответствующая встреча. Кстати, там родилась идея продолжить эту традицию и сделать поезд традиционным. Поэтому, я думаю, что этот открытый, откровенный диалог идет на пользу всем. В первую очередь нашей стране, потому что всем нам вместе строить будущее с нашей прекрасной молодежью.