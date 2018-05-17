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«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро

17 мая 2018 07:43
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В этом питомнике под Минском Юлия частый гость. О том, что собака бывает кусачей лишь от жизни собачей, девушке известно не понаслышке. Вот и приезжает сюда, чтобы скрасить их одиночество. 

Юлия Иванова, волонтёр отряда «Объятия» БРСМ БГУ:
Животных на самом деле я очень люблю. Они мне дают такое спокойствие, уверенность. С ними очень интересно общаться.   

«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро-1

Еще в детстве маленькая Юля мечтала изменить мир к лучшему. Девушка стремительно двигалась к своей цели. Поступив в этом году в университет, она быстро нашла единомышленников – ребят из волонтёрского отряда «Объятия» БРСМ БГУ.

160 молодых людей из 11 факультетов столичного вуза, объединившись, дарят свое тепло и заботу детям сиротам, нуждающимся семьям, ветеранам и пожилым людям, и таким беззащитным зверюшкам. 

«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро-4

«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро-6

Надежда Журавель, волонтер отряда «Объятия» БРСМ БГУ:
Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле, есть какой-то смысл существования. Наши ребята выбирает именно этот путь, потому что у них добрые сердца, нравится помогать всем, открытые люди, которые не думают только о себе. 

«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро-9

Доброта – это не проявление слабости. И добрым быть не стыдно. Это чувство живет в каждом из нас и так важно его «нащупать», убеждены ребята.

Юля, расскажите, что вы ощущаете, кода видите человеческие эмоции и благодарности за ваш труд?

Юлия Иванова:
Мне почему-то даже так немножко неловко. Мне хотелось бы, чтобы больше людей делали добро и чтобы они привыкли к тому, что проявление человеческой доброты и заботы – это нормально. В этом нет ничего удивительного.

«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро-12

Энергией Юлии невозможно не зарядится, постепенно начинаешь смотреть на все вокруг её глазами. И многие, казалось бы сложные вещи в этом мире, вдруг кажутся такими простыми и понятными, такими, какие они есть на самом деле! 

# БРСМ # общество # Мария Кронда # Юлия Иванова # Надежда Журавель # Фотофакт # Студенты

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