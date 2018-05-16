«Мы о нем помнили всю жизнь»: в Бобруйском районе перезахоронили останки красноармейца, убитого в лагере военнопленных

Новости Беларуси. Путь на малую родину длиной в 76 лет: в Бобруйском районе 16 мая с воинскими почестями перезахоронили останки своего земляка, погибшего в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонтий Минович Ковалев, уроженец деревни Лысая Горка, ушел на фронт в 1941, когда ему только исполнилось 20 лет. И уже в первые недели войны принимал активное участие в боях. Во время контрнаступления под Новгородом его дивизия была разбита, а сам красноармеец попал в плен. Солдат оказался до конца верен присяге и в лагере военнопленных был зверски убит.