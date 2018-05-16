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«Мы о нем помнили всю жизнь»: в Бобруйском районе перезахоронили останки красноармейца, убитого в лагере военнопленных

16 мая 2018 19:22
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Новости Беларуси. Путь на малую родину длиной в 76 лет: в Бобруйском районе 16 мая с воинскими почестями перезахоронили останки своего земляка, погибшего в годы Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонтий Минович Ковалев, уроженец деревни Лысая Горка, ушел на фронт в 1941, когда ему только исполнилось 20 лет. И уже в первые недели войны принимал активное участие в боях. Во время контрнаступления под Новгородом его дивизия была разбита, а сам красноармеец попал в плен. Солдат оказался до конца верен присяге и в лагере военнопленных был зверски убит.

«Мы о нем помнили всю жизнь»: в Бобруйском районе перезахоронили останки красноармейца, убитого в лагере военнопленных-1

До сих пор о его судьбе ничего не было известно, красноармеец числился без вести пропавшим. Останки бойца и его именной медальон во время экспедиции на месте бывшего фашистского лагеря обнаружили российские поисковики и передали их белорусским коллегам.

«Мы о нем помнили всю жизнь»: в Бобруйском районе перезахоронили останки красноармейца, убитого в лагере военнопленных-4

Максим Метлов, родственник погибшего:
Вот с этим портретом моего дяди мы в следующем году пойдем обязательно, пройдемся по улицам своего города, где я живу, в акции «Беларусь помнит». Этот день, сегодня, очень значимый для нас. Мы о нем помнили всю жизнь. И все время надеялись, что, может, где-то появится какая-то весточка, что он найдется.

«Мы о нем помнили всю жизнь»: в Бобруйском районе перезахоронили останки красноармейца, убитого в лагере военнопленных-7

Татьяна Воронко, заместитель председателя Бобруйского райисполкома:
Еще много белых страниц в истории Великой Отечественной войны и Бобруйского района. В Книге памяти солдат, ушедших на фронт и не вернувшихся, порядка одной трети не имеют установленного места захоронения.

«Мы о нем помнили всю жизнь»: в Бобруйском районе перезахоронили останки красноармейца, убитого в лагере военнопленных-10

Несколько лет назад на территории Бобруйской крепости, где находился лагерь советских военнопленных, были обнаружены останки 600 бойцов и десятки именных медальонов. Красноармейцы, чьи имена удалось установить, были перезахоронены на родной земле и вычеркнуты из списков без вести пропавших.

# Беларусь помнит # общество # Максим Метлов # Татьяна Воронко # Фотофакт

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