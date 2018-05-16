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Беларусь и Китай обменяются опытом подготовки управленцев

16 мая 2018 19:39
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Новости Беларуси. Об этом договорились специалисты Шанхайской академии общественных наук и Академией управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай обменяются опытом подготовки управленцев-1

В течение года более 20 наших преподавателей отправятся на стажировку в Китай, где познакомятся с технологиями управления и нюансами антикоррупционного законодательства.

Беларусь и Китай обменяются опытом подготовки управленцев-4

Учебные заведения также планируют проводить совместные научные видеоконференции со студентами и внедрять такие образовательные программы в учебный процесс.

Беларусь и Китай обменяются опытом подготовки управленцев-7

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Мы посотрудничаем в области общественных, гуманитарных дисциплин, потому что нам очень интересен опыт Китайской Народной Республики в сфере идеологии. Ну и, конечно, в области IT-технологий. Казалось бы, причем тут Академия управления? Президент не раз ставил задачу, в том числе и академии: любой государственный чиновник должен владеть информационными технологиями.

Беларусь и Китай обменяются опытом подготовки управленцев-10

Руководитель Шанхайской Академии Юй Синьхуэй провел лекцию для преподавателей и студентов Академии управления. Речь шла о взаимовыгодном сотрудничестве двух стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

# Беларусь-Китай # общество # Марат Жилинский # Фотофакт

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