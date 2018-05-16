Беларусь и Китай обменяются опытом подготовки управленцев

Новости Беларуси. Об этом договорились специалисты Шанхайской академии общественных наук и Академией управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение года более 20 наших преподавателей отправятся на стажировку в Китай, где познакомятся с технологиями управления и нюансами антикоррупционного законодательства.

Учебные заведения также планируют проводить совместные научные видеоконференции со студентами и внедрять такие образовательные программы в учебный процесс.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы посотрудничаем в области общественных, гуманитарных дисциплин, потому что нам очень интересен опыт Китайской Народной Республики в сфере идеологии. Ну и, конечно, в области IT-технологий. Казалось бы, причем тут Академия управления? Президент не раз ставил задачу, в том числе и академии: любой государственный чиновник должен владеть информационными технологиями.