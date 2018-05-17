Депутаты Палаты представителей 17 мая рассмотрят декрет Президента о содействии занятости

Новости Беларуси. Декрет Президента о содействии занятости рассмотрят 17 мая депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Декрет Президента о содействии занятости рассмотрят 17 мая депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ был подписан в конце января 2018 года. В нем заложен принцип индивидуального подхода к каждому конкретному человеку, его жизненной ситуации. Кроме того, ключевая роль по реализации всех задач декрета теперь отводится исполнительным комитетам. Всего в повестке дня парламентариев около 10 законопроектов.