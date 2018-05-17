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Депутаты Палаты представителей 17 мая рассмотрят декрет Президента о содействии занятости

17 мая 2018 07:16
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Новости Беларуси. Декрет Президента о содействии занятости рассмотрят 17 мая депутаты Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей 17 мая рассмотрят декрет Президента о содействии занятости-1

Документ был подписан в конце января 2018 года. В нем заложен принцип индивидуального подхода к каждому конкретному человеку, его жизненной ситуации. Кроме того, ключевая роль по реализации всех задач декрета теперь отводится исполнительным комитетам. Всего в повестке дня парламентариев около 10 законопроектов.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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