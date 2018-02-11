День в Беларуси обходится туристам в среднем в 150 евро. Чем выгодно увеличение безвиза до 10 дней?

Новости Беларуси. До 10 дней увеличат срок пребывания для иностранцев, которые прилетят в нашу страну через Национальный аэропорт Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом на неделе заявили в Правительстве. 5-дневный без виз действует в Беларуси ровно год. За это время нашу страну таким образом посетили более 80 тысяч туристов.

Год назад, 12 февраля рейсом из Абу-Даби в Беларусь прилетел первый безвизовый гость, вернее – гостья, китаянка Ли Йен. Знакомиться с нашей страной она начала под пристальным вниманием многочисленных журналистов, и все 5 безвизовых дней потратила на изучение Минска. Спустя год ей, конечно, было бы легче это делать: в помощь туристам из Китая – их родной язык на указателях и инфотабло.

Воздушная гавань Беларуси для граждан из 80 государств мира по-прежнему основные врата в нашу страну, если хочется миновать визовые формальности. Именно этот фактор за год увеличил пассажиропоток национального аэропорта на 20 %. Больше всего гостей прилетели к нам из Германии, Польши, Италии, Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Именно с туманного Альбиона в не менее туманную Беларусь приехала и Виктория Пуэтэ.

Виктория Пуэтэ, турист (Великобритания):

Я просто совмещаю сразу две вещи. Я приезжаю в отпуск к себе на родину, и заодно в соседнюю страну я приезжаю получить лечение.

Виктория родом из Латвии, но уже много лет живет в Британии. В Беларусь приехала в так называемый «зуб-тур». Говорит, даже с учетом дороги и проживания операция обойдется вдвое дешевле, чем в Соединенном королевстве. Правда, пяти дней для этой процедуры недостаточно.

Виктория Пуэтэ:

В моем случае нет, потому что следующий мой приезд займет около 10 дней, и я буду вынуждена оформлять визу. Хотелось бы, конечно, больше.

С пациенткой солидарны и медики. По их мнению, две недели – оптимальный срок, чтобы «медтур» в Беларусь получился цельным.

Владимир Шелег, врач стоматолог-хирург:

Пациентам стало легче приехать к нам. Они могут позволить себе приехать даже на консультацию. То есть они получают больше информации, мы можем лучше спланировать лечение. Им легче взять с собой родственников, и, пока они занимаются своим здоровьем, родственники отдыхают и интересуются нашей страной.

За год безвизовым въездом воспользовались около 83 тысяч иностранцев, но эта цифра может быть увеличена в разы, уверен глава Белорусской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Это, конечно, не та цифра. Мы сравниваем сегодня туризм в Грузии – грузинским туризмом сегодня воспользовались более 8 миллионов. Это загрузка гостиниц, это создание профессиональных услуг. Мы в Беларуси во время недавней встречи с мэрами договорились о развитии делового туризма. Пусть побольше людей посещают наши предприятия, пусть побольше мы проведем форумов, встреч, как в эти дни проходит белорусско-латвийский форум.

Кстати, промышленные гиганты Беларуси интересуют не только бизнесменов. Экономика впечатлений (или промышленный туризм) несколько лет назад стали осваивать и на БелАЗе.

С тех пор тысячи туристов стремятся своими глазами увидеть самый большой в мире карьерный самосвал и даже провести его тест-драйв.

Турист:

Я испытал фантастические эмоции. Мне понравилось, что мы проехались именно по полигону. Я сам инженер, и такх огромных машин никогда не видел.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Порядка 200 миллионов долларов составил экспорт туристических услуг. Он по сравнению с прошлым годом увеличился на 22 %. Второй важный эффект, который я лично наблюдаю – это повышение качества сервиса. Россияне и жители стран СНГ – это одно. А сейчас мы должны привыкнуть к гражданам Европы и Северной Америки, которые привыкли к другому качеству сервиса.

Алена Сырова, СТВ:

День в Беларуси обходится туристам в среднем в 150 евро. Разумеется, наибольшая часть расходов – это проживание, от 60 до 70 условных единиц. Чтобы согреться горячим кофе и попробовать блюда белорусской кухни, придется заплатить около 40 евро.

Насыщенная экскурсионная программа и подарки для родных и близких с пометкой «Сделано в Беларуси» обойдутся во столько же.

Выходит, что за пять дней один гость оставляет 750 евро. Кстати, белорусская виза иностранцам обходится в 60 и несколько дней на сбор документов и оформление. Именно формальности зачастую и останавливали желающих побывать в самом центре Европы.

Филиппо Челио, турист (Швейцария):

Мы с командой прилетели в Беларусь, воспользовавшись безвизом. Много до этого слышал о вашей стране в самом центре Европы. Я приехал в Беларусь и понял – это отличное место для жизни, но немного холодное. Филиппо Челио в Беларусь привела любовь… к хоккею. Вместе с командой он приехал опробовать минский лед и познакомиться с Беларусью.

Филиппо Челио:

Меня впечатлила организация и качество льда, очень похоже на Швейцарию. Помимо арены я побывал в минских барах – очень понравилось, и цены у вас невысокие. Кстати, за три дня успел рассмотреть Минск только из окна экскурсионного автобуса, и то не весь. А Беларусь же намного больше!

Филиппо уже составляет план на следующую поездку. Очень интересует его белорусская природа. Правда, пока не знает, как вместить все «обязательные к посещению» достопримечательности в 5 безвизовых дней.

Филиппо Челио:

Ух ты! У вас действительно живут зубры в Беловежской пуще? Но пуща далеко от Минска, а жаль. Кстати, Беловежскую пущу и другие районы Брестской и Гродненской областей наши польские соседи посещали чаще других, пользуясь пятидневным свободным въездом. А после открывали визу, чтобы путешествовать по другим уголкам Беларуси.