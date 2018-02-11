Прямой эфир

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка

11 февраля 2018 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если сегодня спросить у минчан, где раньше в городе располагался Суражский рынок, вряд ли, кто-то ответит.

О нём практически нет информации в Интернете.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-1


Единственное, упоминается, что на Суражской улице, у Брестского вокзала располагался базар с огромным выбором сала.

Поэтому в народе его попросту называли «сальником».

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-4

Выходит, торговля здесь началась ещё в позапрошлом веке.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-7

Далее на одном из редких цветных снимков времен Великой Отечественной войны можно разглядеть довольно крупный охраняемый рынок, обнесённый забором, в районе современной железнодорожной станции «Товарная».


За помощью мы решили обратиться к старожилу Грушевки – Светлане Максимовне Урецкой. Она приехала в Минск вместе с родителями в 1949 году.

И помнит, как в родной район военного городка «Белполк» проезд был с улицы Московской и Дзержинской. А вдоль Товарной станции проходила Суражская улица, в самом тупике которой был небольшой рынок.

Тогда в округе всё было засеяно частными домами.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-10



На рынок несли свои сельскохозяйственные продукты и местные жители, и люди из других деревень, телеги и возы становились прилавками.

В начале 50-ых годов стихийный рынок немного изменил расположение и стал более цивилизованным.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-13

Случилось это из-за того, что местный корпус завода медпрепаратов стали дополнять новыми зданиями и сносить деревянные одноэтажки.

На снимке из семейного архива Светланы Максимовны, как раз видна улица Проводная и часть завода. Довольные муж и сынишка идут с фруктами домой.

Светлана Урецкая:
Если идти от улицы Московской, по Молочному переулку, то параллельно Дзержинской – тогда ещё была Дзержинская улица – и выход был вот сюда к железной дороге.

Вот практически за этим забором.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-16


Как-то мне запомнилось в детстве, мы с мамой приходили на базар – много сидело частных мастеров, которые делали бочки деревянные, такие красивые, мы, по-моему, купили одну.

Продавали корзины плетёные красивые, лапти даже продавали.  

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-19

Мама мне купила эти лапти, потому что её сестра жила в деревне под Смолевичами, я их брала с собой, они меня учили, как ходить в этих лаптях, как их надевать.

Татьяна Левченкова:
Были ряды, на которых продавали люди, со своего подворья привозили – тут можно было и фрукты, и овощи купить именно с садов, с огородов, выращенных поблизости. И приезжали из деревень, место было отведённое специальное, где стояли подводы.

Даже мясные ряды были.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-22

В конце базара находились два больших магазина: хозяйственный и промтоварный.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-25

Светлана Урецкая вспоминает, что там можно было купить даже фирменные английские ботинки! Соседка Светланы Максимовны, Татьяна Петровна, будучи студенткой нархоза, с 1959 по 1962 годы работала в промтоварном магазине.
Чёрные атласные халаты и белые воротнички.

Форма у продавцов была тогда – на загляденье!

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-28

Да, и настрой у молодых девушек всегда был на высоте.
Татьяна Петровна вспоминает свою молодость на Стекольном переулке и с трудом узнаёт родной район.

Со временем на Фабрициуса построили завод «Калибр».

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-31

Суражский рынок оказался с его обратной стороны.

Татьяна Левченкова:
В магазине продавали одежду, трикотаж, парфюмерию, обувь. Работало в магазине 10 человек. Очень много покупали приезжие.

Продадут сельскохозяйственную продукцию и идут в наш магазин.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-34

Тут был и бельевой трикотаж, немножко верхнего трикотажа, тут были и сорочки мужские, и галстуки.
Поблизости не было никаких промтоварных магазинов, единственный гастроном был на Московской. Поэтому рынок и пользовался большим спросом. 

Светлана Урецкая:
В начале 70-ых годов, когда начали строить метро, здесь снесли всё и сделали депо метро.

Поэтому и перекрыли улицу Дзержинскую и выход на Московскую.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-37


И осталась только Фабрициуса, а вместо улицы Дзержинского – проспект Дзержинского. Здесь раньше свободно ходили вдоль железной дороги, потому что у нас единственный был переход из города – это через железную дорогу.

Даже иногда под поездами пролазили, которые стояли, чтобы быстрее домой добраться.

«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка-40


И хоть время стёрло с карты Минска Суражский рынок, он остался в памяти наших бабушек и дедушек, как одно из самых любимых мест для встреч, прогулок и покупок.
Если вам есть, что вспомнить о любимом городе, пишите нам по адресу: улица Коммунистическая, 6 или на электронный ящик mim@ctv.by.

И мы обязательно расскажем вашу историю.

# общество # Улицы Минска # Светлана Урецкая # Татьяна Левченкова

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы собираем ребят, чтобы привить политическую культуру». Что обсуждали представители «Белой Руси» и молодёжь накануне местных выборов?
11 февраля 2018 12:28

«Мы собираем ребят, чтобы привить политическую культуру». Что обсуждали представители «Белой Руси» и молодёжь накануне местных выборов?

Беспилотники «Бусел-М» будут следить за паводковой ситуацией в Беларуси
11 февраля 2018 12:01

Беспилотники «Бусел-М» будут следить за паводковой ситуацией в Беларуси

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе
10 февраля 2018 20:18

«Гончарное ремесло в Беларуси – одно из самых главных и старых». Мастерскую по изготовлению изделий из глины возродили в Краснопольском районе