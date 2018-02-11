«Много сидело частных мастеров. Делали бочки деревянные, лапти даже продавали»: история Суражского рынка

Если сегодня спросить у минчан, где раньше в городе располагался Суражский рынок, вряд ли, кто-то ответит. О нём практически нет информации в Интернете.



Единственное, упоминается, что на Суражской улице, у Брестского вокзала располагался базар с огромным выбором сала.

Поэтому в народе его попросту называли «сальником».

Выходит, торговля здесь началась ещё в позапрошлом веке.

Далее на одном из редких цветных снимков времен Великой Отечественной войны можно разглядеть довольно крупный охраняемый рынок, обнесённый забором, в районе современной железнодорожной станции «Товарная».





За помощью мы решили обратиться к старожилу Грушевки – Светлане Максимовне Урецкой. Она приехала в Минск вместе с родителями в 1949 году.



И помнит, как в родной район военного городка «Белполк» проезд был с улицы Московской и Дзержинской. А вдоль Товарной станции проходила Суражская улица, в самом тупике которой был небольшой рынок.

Тогда в округе всё было засеяно частными домами.





На рынок несли свои сельскохозяйственные продукты и местные жители, и люди из других деревень, телеги и возы становились прилавками.

В начале 50-ых годов стихийный рынок немного изменил расположение и стал более цивилизованным.

Случилось это из-за того, что местный корпус завода медпрепаратов стали дополнять новыми зданиями и сносить деревянные одноэтажки.



На снимке из семейного архива Светланы Максимовны, как раз видна улица Проводная и часть завода. Довольные муж и сынишка идут с фруктами домой.

Светлана Урецкая:

Если идти от улицы Московской, по Молочному переулку, то параллельно Дзержинской – тогда ещё была Дзержинская улица – и выход был вот сюда к железной дороге. Вот практически за этим забором.



Как-то мне запомнилось в детстве, мы с мамой приходили на базар – много сидело частных мастеров, которые делали бочки деревянные, такие красивые, мы, по-моему, купили одну.

Продавали корзины плетёные красивые, лапти даже продавали.

Мама мне купила эти лапти, потому что её сестра жила в деревне под Смолевичами, я их брала с собой, они меня учили, как ходить в этих лаптях, как их надевать.



Татьяна Левченкова:

Были ряды, на которых продавали люди, со своего подворья привозили – тут можно было и фрукты, и овощи купить именно с садов, с огородов, выращенных поблизости. И приезжали из деревень, место было отведённое специальное, где стояли подводы.

Даже мясные ряды были.

В конце базара находились два больших магазина: хозяйственный и промтоварный.

Светлана Урецкая вспоминает, что там можно было купить даже фирменные английские ботинки! Соседка Светланы Максимовны, Татьяна Петровна, будучи студенткой нархоза, с 1959 по 1962 годы работала в промтоварном магазине.

Чёрные атласные халаты и белые воротнички.

Форма у продавцов была тогда – на загляденье!

Да, и настрой у молодых девушек всегда был на высоте.

Татьяна Петровна вспоминает свою молодость на Стекольном переулке и с трудом узнаёт родной район.

Со временем на Фабрициуса построили завод «Калибр».

Суражский рынок оказался с его обратной стороны.



Татьяна Левченкова:

В магазине продавали одежду, трикотаж, парфюмерию, обувь. Работало в магазине 10 человек. Очень много покупали приезжие.

Продадут сельскохозяйственную продукцию и идут в наш магазин.

Тут был и бельевой трикотаж, немножко верхнего трикотажа, тут были и сорочки мужские, и галстуки.

Поблизости не было никаких промтоварных магазинов, единственный гастроном был на Московской. Поэтому рынок и пользовался большим спросом.

Светлана Урецкая:

В начале 70-ых годов, когда начали строить метро, здесь снесли всё и сделали депо метро. Поэтому и перекрыли улицу Дзержинскую и выход на Московскую.



И осталась только Фабрициуса, а вместо улицы Дзержинского – проспект Дзержинского. Здесь раньше свободно ходили вдоль железной дороги, потому что у нас единственный был переход из города – это через железную дорогу.

Даже иногда под поездами пролазили, которые стояли, чтобы быстрее домой добраться.



И хоть время стёрло с карты Минска Суражский рынок, он остался в памяти наших бабушек и дедушек, как одно из самых любимых мест для встреч, прогулок и покупок.

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