«Мы собираем ребят, чтобы привить политическую культуру». Что обсуждали представители «Белой Руси» и молодёжь накануне местных выборов?

Новости Беларуси. Какие вопросы решают депутаты и какое значение предстоящих выборов в местные Советы? Эти и другие вопросы объединили за одним столом молодежь и представителей общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже не впервые эта организация принимает активное участие в избирательной кампании, делая ставку в том числе и на молодежь. В этот раз местом для дискуссионной площадки стал Музей современной белорусской государственности. У молодых избирателей была возможность задать свои вопросы.

Елизавета Данкова, учащийся Минского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности и комплексной логистики: Я считаю, важным пойти на выборы, потому что мы выбираем. А выбираем мы для того, чтобы жизнь наша была лучше и чтобы вопросы, не решенные в данный момент, были в скором времени решены.

Алексей Сегалович, председатель Ленинской районной организации Минска РОО «Белая Русь»:

Очень важно сегодня – это в обществе звучит – воспитание политической культуры. Поэтому мы собираем ребят, чтобы эту политическую культуру привить. И возможность у нас сегодня, действительно, великолепная. Мы собрались в Музее современной белорусской государственности. Мы покажем, чего достигла Беларусь за годы независимости и расскажем о выборах.

К слову, встречи с молодыми избирателями накануне выборов уже стали традиционными. В организации уверены: их активная позиция – залог успеха предстоящей кампании. Мы покажем, чего достигла Беларусь за годы независимости, а также расскажем о выборах.

Надо отметить, что среди 23 тысяч выдвиженцев на местных выборах около половины – это представители «Белой Руси».