«Ты должен жить проблемами других людей, они приходят к тебе за помощью!» Династия фармацевтов Боровских-Борисеевич

Их призвание – помогать людям выздоравливать и быть всегда в тонусе! Неспроста в древности аптекарей называли врачевателями. Случилось так, что в Гродно благородная профессия стала делом семейным. Здесь живет уникальная династия фармацевтов Боровских-Борисеевич, которой уже более 150 лет. Тамара Ивановна с лекарствами на «ты» уже полвека. С детства она постоянно что-то взвешивала, и бабушка определила ее в аптекари. Был у ребенка и заразительный пример – родной дядя провизор Алексей Александрович Боровский, который закончил фармацевтический факультет Пермского университета и участвовал в ВОВ. Именно он привил огромную любовь к профессии.

Тогда Томуська и не думала, что по стопам дяди пойдут и ее три дочери Лада, Екатерина и Анна. Но генетика умноженная на желание, творит чудеса. Тамара Ивановна, как и затем ее дочери, прошла путь от ассистента до заведующей аптекой! Это женщина-легенда, которая прошла «школу мужества».

Так как «служила» вместе с мужем, побывала фармацевтом в разных странах, по ночам в экстренных случаях готовила физрастворы.

В Москве работала химиком-аналитиком, в Польше возглавляла аптеку.

Вспоминает, как в 73 году помогала в госпитале армейцам справиться с кожными заболеваниями и вместе с коллегами готовила в ведрах по 5 килограммов нафталановой мази. Запах стоял ужасный, но здоровье дороже всего. Она уверяет, если профессия – твоя стихия, все трудности улетучиваются Благодарностей за трудовые успехи и красных дипломов в семье немало. Так, средняя дочь Екатерина заведует 153 аптекой в Гродно. Она признается, гением по химии и экспертом по болезням здесь быть мало, нужно уметь быть психологом и дипломатом. К примеру, один скандальный посетитель из прошлого теперь стал ее другом и поздравляет с праздниками!

Если человек приходит без рецепта – его ждет подробное интервью от провизора, только так можно выявить причину недомогания и подобрать эффективное лекарство. Кстати, провизор в третьем поколении Екатерина, очень гордится отечественными препаратами, которые сегодня не уступают фирменным.

Кстати, самая старшая дочь Лада также заведует аптекой, только в Самаре! Младшая дочь Анна еще с детства знала, для чего какое лекарство нужно и готовила уроки у мамы на работе. Попробовала себя в гомеопатии и сегодня заведует 232-й аптекой в Гродно. Интересно, что любимое дело подарило и новое хобби.

Более того Анна освоила профессию мастера по прическам и проводит эксперименты на любимой доченьке. Екатерина увлекается фитнесом, плаванием, баней. Вместе с сестрой они привлекают своих детей к здоровому образу жизни.

А все потому что старшая Борисеевич была мастером спорта по легкой атлетике! Даже с выходом на пенсию она продолжала оставаться в деле и работала в аптеке при 4-й гродненской больнице.