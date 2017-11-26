«Создать оптимальные условия для жизни»: как вернуть людей в малые города

Новости Беларуси. Наведение порядка на земле, социальная устроенность, а также вопросы счастливого детства – одни из главных тем недели. Рабочая поездка главы государства в Гомельскую область обозначила, в общем-то, самые насущные вопросы. Прежде всего, для человека, который живет, рожает-растит детей не в столицах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Труд на земле – тяжелая работа. И именно она решила проблему продовольственной безопасности Беларуси. Сняв этот вопрос, страна смогла пойти дальше – развивать сферу ІТ, космос. Так что доля участия аграриев есть и в этих, казалось бы, очень далеких от земли направлениях.

А вот доля комфорта жизни этого самого человека от земли не всегда сопоставима с жителями больших городов. Президент обратил внимание на доступность медицинских услуг в маленьких населенных пунктах и заглянул детский дом семейного типа. Здесь приемные дети живут в семье вместе с детьми родными.

Юлия Бешанова, СТВ:

Говорят, что город с непривычным для белорусского слуха названием Буда-Кошелево на карте появился, когда в ХІХ веке проложили Либаво-Роменскую железную дорогу. Вот тогда появилась станция. А возле дороги – будка-сторожовка, в которой варили смолу. Вот так название соседней деревни Кошелево получила приставку «буда».

В средине ХІХ века на этом месте было урочище болот. В местечке насчитывалось всего 95 душ населения. К началу Первой мировой войны перепись зафиксировала 58 дворов, работало несколько торговых и ремесленных лавочек. За почти полтора века здесь многое изменилось.

Всего 48 километров от Гомеля. Но местные жители с гордостью рассказывают – живут независимо от областного центра. Развитию малых городов в стране уделяется большое внимание. Буда-Кошелево именно такой. На 8,5 тысяч жителей – несколько перерабатывающих предприятий, за последние годы подтянулось и сельское хозяйство. Но нет предела совершенству. Порядок должен быть во всем: от благоустройства территорий до сохранения традиций. Условия не хуже городских создать сумели, осталось вернуть людей, которые уехали в областной центр.

Андрей Горбачев, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:

Проблема кадров – профориентация для местных, чтобы местные возвращались домой. Молодому специалисту создать оптимальные условия для жизни.

Как правило, небольшой городок – место, где, несмотря на век высоких технологий, с уважением относятся к наследию. Виталий Карпинский – мастер на все руки. Эти игрушки – не просто детские забавы. Символ целого района.

Кстати, ткацкий станок – тоже творение мастера. В основе – старинные детали. А ручник – не просто связующая нить поколений, всего региона. Над ним трудились почти 450 человек из 11 районов.