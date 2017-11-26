«Создать оптимальные условия для жизни»: как вернуть людей в малые города
Новости Беларуси. Наведение порядка на земле, социальная устроенность, а также вопросы счастливого детства – одни из главных тем недели. Рабочая поездка главы государства в Гомельскую область обозначила, в общем-то, самые насущные вопросы. Прежде всего, для человека, который живет, рожает-растит детей не в столицах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Труд на земле – тяжелая работа. И именно она решила проблему продовольственной безопасности Беларуси. Сняв этот вопрос, страна смогла пойти дальше – развивать сферу ІТ, космос. Так что доля участия аграриев есть и в этих, казалось бы, очень далеких от земли направлениях.
А вот доля комфорта жизни этого самого человека от земли не всегда сопоставима с жителями больших городов. Президент обратил внимание на доступность медицинских услуг в маленьких населенных пунктах и заглянул детский дом семейного типа. Здесь приемные дети живут в семье вместе с детьми родными.
Юлия Бешанова, СТВ:
Говорят, что город с непривычным для белорусского слуха названием Буда-Кошелево на карте появился, когда в ХІХ веке проложили Либаво-Роменскую железную дорогу. Вот тогда появилась станция. А возле дороги – будка-сторожовка, в которой варили смолу. Вот так название соседней деревни Кошелево получила приставку «буда».
В средине ХІХ века на этом месте было урочище болот. В местечке насчитывалось всего 95 душ населения. К началу Первой мировой войны перепись зафиксировала 58 дворов, работало несколько торговых и ремесленных лавочек. За почти полтора века здесь многое изменилось.
Всего 48 километров от Гомеля. Но местные жители с гордостью рассказывают – живут независимо от областного центра. Развитию малых городов в стране уделяется большое внимание. Буда-Кошелево именно такой. На 8,5 тысяч жителей – несколько перерабатывающих предприятий, за последние годы подтянулось и сельское хозяйство. Но нет предела совершенству. Порядок должен быть во всем: от благоустройства территорий до сохранения традиций. Условия не хуже городских создать сумели, осталось вернуть людей, которые уехали в областной центр.
Андрей Горбачев, председатель Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета:
Проблема кадров – профориентация для местных, чтобы местные возвращались домой. Молодому специалисту создать оптимальные условия для жизни.
Как правило, небольшой городок – место, где, несмотря на век высоких технологий, с уважением относятся к наследию. Виталий Карпинский – мастер на все руки. Эти игрушки – не просто детские забавы. Символ целого района.
Кстати, ткацкий станок – тоже творение мастера. В основе – старинные детали. А ручник – не просто связующая нить поколений, всего региона. Над ним трудились почти 450 человек из 11 районов.
Сегодня за веретеном девятилетняя Полина. Девочка с удовольствием перенимает опыт прабабушек. И таких талантливых детей, отмечает глава государства, должно быть как можно больше. Чтобы не потерять те самые народные традиции, которые невидимыми нитями так крепко связывают каждого белоруса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас немного осталось таких специалистов. А те, которые остались, не востребованы. Я несколько лет поручил, чтобы мы создали им идеальные условия. Чтобы ухватиться за оставшихся, которые за собой потянут ребят и девчат, которые могут это делать. Чтобы не загубить.
Ольга Ярущенко приехала в Буда-Кошелево по распределению 8 лет назад. Говорит, реализоваться в райцентре – не проблема. Ее пример – другим наука. Вчерашней студентке предложили должность заведующей лабораторией. Быстро решили и бытовые вопросы. При больнице построено современное общежитие для медиков. Здесь Ольга нашла не только интересную работу, но и свою судьбу: здесь вышла замуж и родила 2 детей. Кстати, за эти годы до неузнаваемости изменилась и ее лаборатория. Сейчас здесь установлено самое современное оборудование.
Ольга Ярущенко, заведующая лабораторией Буда-Кошелевской ЦРБ:
Лаборатория оснащена по последнему слову техники. Теперь нашим пациентам не нужно ездить в областное учреждение. Можно в нашей больнице, в нашей лаборатории пройти полное обследование.
Белорусская медицина – отрасль с мировым именем. К нам едут на лечение из многих стран. Медики освоили сложные операции по трансплантологии, успешно борются с онкологическими проблемами, одна из самых низких младенческая смертность. Проекты – амбициозные и перспективные. Но нельзя забывать и о так называемой первичной медицине.
Александр Лукашенко:
У нас наметился дисбаланс. Мы можем делать высокотехнологичные оперативные вмешательства. Пересадка, трансплантация, делаем высочайшего уровня операции. А у них проблемы, про которые забываем. Настало время обратить внимание вниз, на первичное звено, где живут люди.
Весть, о том, что в район приехал Президент, быстро разлетелась по городку. В считанные секунды Александра Лукашенко обступили местные жители. Узнать о проблемах и успехах из первых уст – для обеих сторон возможность, которую никто не захотел упускать. В результате получилась эдакая спонтанная, но зато по-настоящему народная пресс-конференция.
Но, пожалуй, больше всего, в гости Президента ждали в этом доме. Двухэтажный особняк на центральной площади, практически окна в окна с районной администрацией. Это вовсе не резиденция крупного бизнесмена. В нем живет большая семья Новиковых.
Алексей Новиков, папа:
Место очень удачное. Школа рядом, поликлиника, магазины. Все очень удобно.
Алексей Новиков – самый многодетный отец района. Вокруг большого семенного стола хлопочут сразу 10 мальчишек и девчонок.
Это детский дом семейного типа. Но на вопрос – сколько ребят приемных – родители отвечают, заметно смущаясь. Здесь все уже давно стали родными. За семейной чашкой чая – в сторону дела большой политики. Главные действующие лица – дети.
Дорогого гостя потчевали домашней выпечкой. Перед таким угощением устоять практически невозможно даже тому, кто строго соблюдает правила здорового образа жизни.
Александр Лукашенко:
Сахар мне нельзя. Конфету могу одну в день тренировки хоккейной. Когда ел шоколад, уже забыл. Могу чайную ложку в день меда.
Тем временем во дворе уже появился подарок семье от Президента. Мини-трактор, о котором Новиковы давно мечтали. Семья держит большое хозяйство. Александр Лукашенко как опытный хозяйственник с удовольствием делился советами и делился своим, личным опытом.
Александр Лукашенко:
У меня малыш на таком тракторе пашет. В этом году сеял картошку. Правда, небольшой участок, где-то полгектара мы сеяли. Картошка, морковь, свекла, патиссоны, баклажаны. У меня еще и теплица есть. 8 коров, 4 телочки, 10 маленьких коз, 8 больших коз. Поэтому хозяйство у меня приличное. Приходится работать. Это мы сами заготавливаем. Это ради детей, чтобы они привыкали.
Уже напоследок глава государства заглянул в самое обычное кафе. Губернатор уверяет – столики не пустуют. В «Молодежном» с удовольствием встречается молодежь. А значит, у небольшого районного центра есть будущее. А задача власти – создать такие условия для жизни, при которых просто не захочется покидать свою малую родину.