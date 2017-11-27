В Могилеве в восьмой раз провели Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства

Новости Беларуси. Фестиваль творчества инвалидов Союзного государства прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда приехали творческие делегации со всех регионов Беларуси и шести российских областей – всего более трехсот человек. Это люди с ограниченными физическими возможностями, но с безграничными способностями. Их объединяет любовь к творчеству и самое главное - любовь к жизни.На декоративно-прикладной выставке множество работ – ярких картин, украшений и сувениров. Кроме того, участники фестиваля поют, танцуют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах.

Анна Иванова, участник фестиваля:

Хотела бы показать людям с инвалидностью, в колясках, кто сидит дома, что жить можно, даже сидя в коляске, можно танцевать, быть красивой.

Юрий Савушкин, участник фестиваля (Россия):

Многие из инвалидов по зрению являются талантами. Спорт, шахматы, шашки, да и художественная самодеятельность – это три таких момента, где инвалид по зрению может полностью составить конкуренцию зрячему человеку.