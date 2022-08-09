В Минске подтверждён первый случай заражения штаммом «омикрон-ниндзя»

Сейчас он наиболее распространен в США и Западной Европе. Свое название разновидность получила из-за свойства успешно уходить от иммунного ответа и уклоняться от антител. «Омикрон-ниндзя» может прокрасться в организм так, что иммунная система его просто не заметит, а среагирует только тогда, когда вируса в организме будет уже слишком много, отмечают специалисты. Чтобы избежать удара по здоровью, медики рекомендуют пройти вакцинацию и ревакцинацию.