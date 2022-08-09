Новые подходы по борьбе с финансированием терроризма со стороны НКО вырабатывают в Минске

Новости Беларуси. Реальная помощь людям, а не отмывание денег и вброс фейков. Международное сообщество в Минске вырабатывает новые подходы по борьбе с финансированием терроризма со стороны НКО. Это могут быть религиозные организации или товарищества собственников, которые таким образом ступают на преступный путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семинар по оценке рисков вовлечения некоммерческих организаций в незаконную деятельность открылся 9 августа в белорусской столице. В нем принимают участие представители семи стран: Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В планах у совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ обмен опытом по противодействию финансирования терроризма через НКО. Сегодня это общемировая проблема.

Вячеслав Реут, директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси:

У нас есть уже определенный негативный опыт 2020 года, когда наши некоммерческие организации вовлекались в противоправную деятельность. И, естественно, нужно выработать новые походы, чтобы исключить возможность повторения таких событий.

Ольга Тисен, начальник юридического управления Росфинмониторинга:

В текущей ситуации риски вовлечения некоммерческих организаций иностранными политическими силами в деструктивные процессы лишь возрастают. И анализ ситуации в странах СНГ – тому подтверждение.

Юлия Марченко, руководитель Департамента реализации проектов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга России:

По данной тематике обучение проводится впервые, чем мы очень гордимся. Мы надеемся, что сегодняшние мероприятия, как и последующие два дня, будут содействовать конструктивному диалогу между всеми участниками.