Творчество и знаменитые атлеты из Беларуси, России и Китая – что покажут в «Минск-Арене»?

«Минск-Арена» ждет начала масштабного спортивно-развлекательного шоу «Время наших побед», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Организаторы обещают: такого в Беларуси еще не было. В закулисье праздника, объединяющего спорт и творчество, заглянула наша съемочная группа. В «Минск-Арене» находится Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

До старта масштабного спортивно-развлекательного шоу, которое пройдет в «Минск-Арене» осталось недолго. Уже прошел генеральный прогон. Потихоньку начинают заходить зрители, которые, я более чем уверена, от увиденного останутся под большим впечатлением. Шоу подобного масштаба в Беларуси пройдет впервые, и если все сложится, говорят организаторы, то обязательно будет продолжение. Еще важный момент – билетов в продаже на «Время наших побед» не было. Это социальный проект, на который пригласили в большинстве своем студентов и рабочую молодежь со всей страны, чтобы наглядно показать нашу культуру и спортивные достижения. Такой творческий синтез искусства и спорта. Зрителями масштабного перформанса станут семь тысяч человек.

Состоит «Время наших побед» из 12 тематических блоков. Каждый имеет непросто свой красивый девиз, а наполненный большим смыслом – «Время любить», «Ценить», «Гордиться», «Время созидать». В каждом из этих блоков будут представлены по несколько номеров. К примеру, во «Времени вдохновлять» на сцене арены появятся синхронистки. Специально для их выступления на площадке оборудовали два бассейна. Мы пообщались со спортсменками до шоу.

– Скажите, холодно там или нет?

– Постарались подстроить под нас температуру комфортную, 28 градусов будет на выступлении.

– Две ванны бассейна, и в одном, и в другом под два человека.

– Не тесно?

– Нормально. Конечно, мы привыкли к бассейнам по 25 метров, но здесь мы показываем нашу эстетику.

– Есть волнение?

– Нет, это больше на соревнованиях присутствует. А такое даже нравится!

В красочном шоу задействованы порядка семисот человек, из них 400 – спортсмены. И не только наши, но и из России, Китая. Зрители увидят выступление таких знаменитых атлетов, как Ивана Литвиновича, Алины Горносько, Виолетты Бордиловской. Трогательным станет блок «Время ценить», где выступят молодые люди, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Это призеры Кубков мира по спортивным танцам на колясках, многократные чемпионы Беларуси.

– Танец посвящен нашей Родине. В песне, с которой мы готовились, в словах были буслы в гнезде. Поэтому в начале мы в гнездышке, а потом расходимся.

–Очень интересная постановка, нам все нравится. Наш тренер, ему респект! Потому что терпение, терпение… У нас очень классная команда и мы справились.

–Я посмотрел все номера, за три дня получилось, это профессионалы высочайшего уровня, гимнасты, у них все очень красиво. Вообще, в танцах есть шоу-программа, когда берут партнершу и они на тросах летают, но мы берем своим. Допустим, акробаты берут красивой грацией, приемами акробатическими. У гимнасток пластика красивая. А у танцоров есть музыкальность, наша фишка в этом.