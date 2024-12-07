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Новогодний сезон стартовал в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще

07 декабря 2024 13:56
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В резиденции главного волшебника страны – беловежского Деда Мороза – стартовал новогодний сезон. Тысячи гостей из самых разных уголков Беларуси отправились в сказочное поместье, чтобы поприветствовать Снегурочку. К ее возвращению традиционно готовят большой праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний сезон стартовал в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще-2

Несколько тысяч писем уже получил беловежский Дед Мороз. Разбирать почту волшебнику теперь помогает интерактивный помощник Снежок. Сортирует письма, готовит ответы, помогает гостям построить маршрут по поместью. А также переводит желания тех, кто обращается на иностранном языке. В 2024 году корреспонденцию получили из Китая. Волшебнику уже удалось лично встретить гостей сразу с нескольких континентов.

Новогодний сезон стартовал в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще-4

В этом году, что меня удивило, прибалты посещали достаточно часто: Литва, Латвия, Эстония. Были гости из Чили, Австралии, из Европы, США и даже был гость из Кении, он приехал летом. Ему это очень понравилось. Он восхищался, что Дед Мороз, в отличие от Санта Клауса, может выйти и пообщаться.

Новогодний сезон стартовал в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще-6

Это настоящая сказка! Это сердце Беларуси, сердце нашей страны. Здесь прекрасно, красиво! И я считаю, что наше поколение, наши дети должны приезжать и знакомиться с дедушкой.

За 21 год в Поместье Деда Мороза встретили свыше двух миллионов гостей, а за 2024-й – порядка 50 тысяч. В ближайшее время резиденцию ждет большая стройка. У Деда Мороза появится большой просторный дворец, где он сможет принять всех без исключения гостей.

# Беловежская пуща # Новый год

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