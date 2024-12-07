Новогодний сезон стартовал в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще

В резиденции главного волшебника страны – беловежского Деда Мороза – стартовал новогодний сезон. Тысячи гостей из самых разных уголков Беларуси отправились в сказочное поместье, чтобы поприветствовать Снегурочку. К ее возвращению традиционно готовят большой праздник, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч писем уже получил беловежский Дед Мороз. Разбирать почту волшебнику теперь помогает интерактивный помощник Снежок. Сортирует письма, готовит ответы, помогает гостям построить маршрут по поместью. А также переводит желания тех, кто обращается на иностранном языке. В 2024 году корреспонденцию получили из Китая. Волшебнику уже удалось лично встретить гостей сразу с нескольких континентов.

В этом году, что меня удивило, прибалты посещали достаточно часто: Литва, Латвия, Эстония. Были гости из Чили, Австралии, из Европы, США и даже был гость из Кении, он приехал летом. Ему это очень понравилось. Он восхищался, что Дед Мороз, в отличие от Санта Клауса, может выйти и пообщаться.

Это настоящая сказка! Это сердце Беларуси, сердце нашей страны. Здесь прекрасно, красиво! И я считаю, что наше поколение, наши дети должны приезжать и знакомиться с дедушкой.

За 21 год в Поместье Деда Мороза встретили свыше двух миллионов гостей, а за 2024-й – порядка 50 тысяч. В ближайшее время резиденцию ждет большая стройка. У Деда Мороза появится большой просторный дворец, где он сможет принять всех без исключения гостей.