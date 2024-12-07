Ухудшение мыслительных функций и координации – как живут люди с рассеянным склерозом

Валерия Козлова:

Я думала, что самое страшное со мной уже случилось в детстве. Но в 36 лет мне поставили такой диагноз, после которого моя жизнь рухнула. А ведь этой девушке никогда не было легко. Она не знала, что такое быть здоровой, и просто жила с этим. С раннего детства Валерия Козлова столкнулась с испытанием, требующим невероятной силы воли.

Валерия Козлова:

Еще в роддоме произошло что-то. Никто не знает, что. Но на третьи сутки я была под кислородной маской и мне делали переливание. А в 9 месяцев обнаружили гематому головного мозга, поспешно ее удалили, и после этого левая часть моего тела просто выключилась, как у людей после инсульта. Есть паралич – полностью атрофированы мышцы, а порез, он частично выключает мышцы какие-то, не работает, и за счет этого нога неполноценно двигается. Да, я прихрамываю. Тяну ногу. Лера родилась третьим ребенком в семье. У нее уже было два старших брата. Глядя на них, она училась жить и дружить со сверстниками, ни в чем не уступая им. На равных лазала по деревьям, играла в мяч, веселилась. А в пять лет стала изучать английский язык. Этот шаг определил всю ее жизнь. Валерия Козлова:

Когда-то хотели поставить ДЦП, но моя мама была категорически против, потому что природа заболевания другая. Мама очень много, конечно, вложила в меня. Я сейчас понимаю, как ей тяжело было. Она добилась того, что я пошла в общеобразовательную школу. Закончив школу, девушка поступила в столичный педагогический университет. Причем выбрала факультет с двойной специальностью – психология и иностранный язык. Еще студенткой начала работать. Занималась с детьми, которые долгое время находились на лечении в травматологии и ортопедии. Потом устроилась в школу.

Валерия Козлова:

Вначале, конечно, было страшно. Было страшно, как дети примут. И смогу ли я руководить целыми классами? Как я буду чувствовать себя? Но в процессе работы я поняла, что детям важно теплое отношение и интересные уроки. И не так важно, как я передвигаюсь в пространстве. 14 лет Валерия Козлова отработала в столичной школе преподавателем английского языка. Жила безоблачной жизнью, путешествовала, зимой каталась на лыжах, осенью на лошадях. В какой-то момент решила пойти в автошколу, но для этого нужно было получить медицинскую справку, в том числе сделать МРТ головного мозга. Как гром среди ясного неба стал диагноз – рассеянный склероз.