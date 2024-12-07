Популярный исполнитель Шир представил новую песню в студии «Нового утра»

Шир, певец: Нужно удивлять слушателя, конечно же, постоянно держать внимание на себе. Потому что ощущение: а что будет новое? Но при этом оставить его чуточку голодным.

Шир:

Можно и так сказать. Но когда этот альбом соберется, это покажет время уже.

Александр Меженный:

Покажет время, это не про нас, покажет «Новое утро». Давай про эту композицию расскажем, кто автор, как она родилась.

Шир:

Дело в том, что я уже давно был знаком с этим автором. Но честно скажу, что только слышал, что он автор стихов, очень красиво пишет стихи. И мне хотелось с ним поработать. Это молодой автор, зовут его Николай Строк. Мы когда с ним встретились, я ему рассказал о себе, как говорится, открыл душу ему. Рассказал о своей судьбе, о жизни, откуда я приехал, как я здесь оказался, всю свою историю рассказал. И, соответственно, через небольшой промежуток времени он предлагает уже текст песни. И, прочитав его, я понял, что он смог полностью описать внутреннее состояние.