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Популярный исполнитель Шир представил новую песню в студии «Нового утра»

07 декабря 2024 12:30
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь певец Шир с презентацией новой песни.

Популярный исполнитель Шир представил новую песню в студии «Нового утра»-2

Александр Меженный, ведущий:
В чем секрет такой активной творческой жизни?

Шир, певец:
Нужно удивлять слушателя, конечно же, постоянно держать внимание на себе. Потому что ощущение: а что будет новое? Но при этом оставить его чуточку голодным.

Александр Меженный:
То есть по факту работа над альбомом продолжается, я так понимаю?

Популярный исполнитель Шир представил новую песню в студии «Нового утра»-4

Шир:
Можно и так сказать. Но когда этот альбом соберется, это покажет время уже.

Александр Меженный:
Покажет время, это не про нас, покажет «Новое утро». Давай про эту композицию расскажем, кто автор, как она родилась.

Шир:
Дело в том, что я уже давно был знаком с этим автором. Но честно скажу, что только слышал, что он автор стихов, очень красиво пишет стихи. И мне хотелось с ним поработать. Это молодой автор, зовут его Николай Строк. Мы когда с ним встретились, я ему рассказал о себе, как говорится, открыл душу ему. Рассказал о своей судьбе, о жизни, откуда я приехал, как я здесь оказался, всю свою историю рассказал. И, соответственно, через небольшой промежуток времени он предлагает уже текст песни. И, прочитав его, я понял, что он смог полностью описать внутреннее состояние.

Подробнее в видеоматериале.

# Белорусские исполнители # Александр Меженный

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