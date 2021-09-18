«Творчество – это эмоции». Певец Шир о карьере, любимой песне и вдохновении

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к артисту Ширу.

Шир Чарыев – эстрадный певец. С 2006 года – артист-вокалист минского Молодежного театра эстрады. Влада Родовская:

Почему вы пришли в музыку?

Шир Чарыев, эстрадный певец:

В музыку я пришел еще в раннем детстве, но, приехав в Республику Беларусь, я решил продолжить. Влада Родовская:

Музыкальное образование действительно важно? Шир Чарыев:

Я думаю, что, скорее всего, да по одной простой причине, что это очень хорошее развитие. Это, наверное, самое открытое соприкосновение с прекрасным.

Влада Родовская:

Как вы работаете с голосом и необходимо ли его поддерживать? Шир Чарыев:

Голос поддерживать обязательно нужно, потому что это один из основных инструментов для всех артистов, в особенности певцов. Если не будет этого инструмента, то, наверное, для певца карьера закончена. Влада Родовская:

Где бы вам было бы проще раскрутиться как певцу – в Беларуси или у себя на родине? Шир Чарыев:

Я уехал очень давно, в 1998 году, еще будучи студентом, когда поступал в Минске. На тот момент эстрадная сфера развивалась совсем по-другому. Плюс к этому, нельзя забывать, что там своя культура, восточная культура, поэтому развитие у меня на родине было бы, наверное, немножко сложнее, чем здесь. Что касается развития здесь, в Республике Беларусь, я тоже не скажу, что все очень просто. Везде есть своя изюминка по развитию, поэтому главное – понять, как это делать и как двигаться. Наверное, развиваться не везде легко, здесь свои и минусы, и плюсы.

Влада Родовская:

Что вы думаете в целом о современной музыке в Беларуси? Шир Чарыев:

Думаю, что хорошо. Идет очень хорошее развитие, рост. Приятно, что молодых исполнителей с каждым днем становится все больше и больше – талантливых людей. Это очень радует. Влада Родовская:

Есть ли у вас любимые песни и любимые исполнители? Шир Чарыев:

Любимая песня – да. У меня когда-то просили исполнить кавер-версию песни «Аиша», она до сих пор звучит на всех радиостанциях нашей страны. Любимый исполнитель – Халед, который исполняет песню «Аиша».

Влада Родовская:

Что вам нравится в вашей работе? Шир Чарыев:

Я получаю удовольствие, когда нахожусь на сцене, работаю для зрителей, невзирая на то, что зал полный или неполный. Даже если есть один зритель – это уже радость. Влада Родовская:

Как вы отдыхаете, что вам помогает перезагрузиться после долгого дня? Шир Чарыев:

Всегда по-разному. Хочется порой уехать далеко, ничего не видеть и не слышать. А иногда бывает, наоборот, хочется быть рядом с родными, чтобы были мама, папа, дети рядом, обнять, и чтобы они просто вокруг тебя находились, что-то делали. Неважно что, важно – что они рядом. Ты смотришь – и отдыхаешь. Влада Родовская:

Откуда вы черпаете вдохновение для своего творчества? Шир Чарыев:

Творчество – это эмоции. Все зависит от определенных эмоций. Если у тебя хорошее, солнечное, радостное настроение, то ты готов зарядиться всем чем угодно и написать хороший трек, позитивную песню. Если тебе печально, грустно, если ты в химии любви находишься, тогда, конечно, у тебя тексты идут медленные, и ты начинаешь печальные песни писать о любви.