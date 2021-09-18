Традиционное осеннее блюдо. Рассказываем, как приготовить яблочный пирог

Осень – щедрая душа! Урожай витаминов собрали. Вот и подоспело время для смачных пирогов. Бабушкины рецепты на блюдце. Приготовим яблочный десерт в лучших традициях. Яблочный пирог

Ольга Денисик, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии:

В небольшом количестве теплого молока растворяем 100 % дрожжей и щепотку сахара и ждем до появления пышной пены, а также приятного спиртового запаха. Как только у нас появилась пенка, мы берем подогретое молоко, в нем мы растворяем наш сахар, примерно 150 г. Добавляем также щепотку соли и два яйца.

Как только все ингредиенты подружатся, засыпаем 580 г просеянной муки. Вливаем дрожжи и замешиваем, пока тесто не соберется в шар. Ближе к концу добавляем размягченное сливочное масло. Делаем все, чтобы масса получилось эластичной и приправляем ванилином.

Ольга Денисик:

Помешиваем тесто руками, формуем шар, кладем в мисочку. Обязательно сверху подпыливаем мукой, чтобы оно не заветривалось. Тесто накрываем полотенцем и ставим во влажное теплое место при температуре 40 градусов, а через 40 минут, когда тесто у нас увеличится в объеме, мы делаем первую обминку, чтобы наш пирог получился эластичным, пористым, красивым.

После двух часов, когда тесто выбродило, формуем пирог. Раскатываем круг толщиной в 1,5 см. Перекладываем на пергамент и обязательно делаем бортики, чтобы сладкая начинка не вытекала. Мы используем наливные яблочки. По желанию, можете добавить ягоды, творог – чего просит душа. Смазываем сверху взбитым яйцом, чтобы пирог получился золотистым, и приступаем к волшебству.

Ольга Денисик:

Украшения сделали из обычного пресного теста, чтобы оно выделялось от тестовой-дрожжевой заготовки. С помощью трафарета сделали вот такие дубовые листочки, вручную сделали желуди, ну и всевозможные косички. После того как мы полностью украсили пирог, смазываем все наши украшения взбитым яйцом, чтобы придать цвет и блеск.

Пришло время поддать огоньку. Отправляем всю красоту в духовку на полчаса при температуре 180 градусов. Аромат обалденный. Проверить готовность просто. Если шпажка сухая – можно приступать к чаепитию.

Звезда осеннего стола и капустный киш 180 г размягченного маргарина взбиваем, чтобы похорошел и попышнел. Добавляем в компанию 3 столовые ложки сметанки. Тщательно перемешиваем и вливаем яйцо. Когда тесто соберется в шар, и все продукты объединятся, засыпаем 300 г пшеничной муки. Как только масса будет таять в руках, отправляем тесто остывать в холодильник на полчаса. И приступаем к начинке.

Денис Гакуть, мастер производственного обучения Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии:

Нарежем лук соломкой. Обжариваем до золотистой корочки. Пока лук обжаривается, нарежем белокочанную капусту, нарезаем недлинной соломкой. Когда лук стал золотистым, перекладываем белокочанную капусту и обжариваем до готовности. По желанию можно добавить грибы, морковь или другие продукты, которые вам нравятся. За пару минут до готовности добавляем соль, кто любит поострее – можно добавить перец черный молотый или чили, это на любителя.

Колдуем над заливкой Взбиваем два яйца, добавляем 200 г 20-процентных сливок. Чем жирнее, тем сочнее вкус. Солим по вкусу. Затем обминаем тесто и выкладываем на пергамент, не забывая устелить бортики.

Денис Гакуть:

Сейчас на тесто мы перекладываем нашу начинку, разравниваем и сверху обильно заливаем нашей заливкой. Отправляем пирог выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.