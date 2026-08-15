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Республиканская спартакиада для работников органов госуправления проходит в Заславле

15 августа 2026 08:28
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Вместо классических костюмов – спортивные. Вместо кабинетов – живописный берег Свислочи. В Заславле царит атмосфера азарта и единения. Здесь проходит республиканская спартакиада для работников органов госуправления. Праздник спорта посвящен Победе в Великой Отечественной войне и Году белорусской женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Республиканская спартакиада для работников органов госуправления проходит в Заславле-2

Участники обустроили палаточный городок, пищу готовят на костре. В первый день   команды встретились на старте соревнований по велосипедному спорту. 

Республиканская спартакиада для работников органов госуправления проходит в Заславле-4

По долгу своей службы мы все так или иначе друг с другом соприкасаемся в профессиональной своей деятельности. И, конечно, здорово, когда мы можем встретиться в неформальной обстановке, где нас объединяет спортивный дух.

Республиканская спартакиада для работников органов госуправления проходит в Заславле-6

Это очень хорошее мероприятие, очень такие бодрые впечатления, когда на одной площадке встречаются ряд организаций нашей страны и в таком бодром духе между собой посоревноваться, попробовать свои силы, посмотреть на своих коллег. Я думаю, это очень нужно и правильное мероприятие. Их надо организовать часто.

Организатором выступает Министерство спорта Беларуси. 15 августа в программе сразу 4 старта – от пешеходного туризма до спортивного ориентирования. Завершением станет праздничный концерт, а имена победителей объявят 16 августа.

# Спортивные соревнования

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