«Тут даже говорить громко невозможно». Александр Осенко возложил цветы к мемориалу на месте Хатыни

Место, где до сих пор слышны душераздирающие крики детей, женщин и стариков, где каждый сантиметр земли пропитан человеческим горем. Это незаживающая и пульсирующая до сих пор рана Хатыни. В эту солнечную весеннюю субботу в программе Новости «24 часа» на СТВ вспоминаем одно из самых страшных событий в белорусской истории.

22 марта 1943-го не стало маленькой и до того момента неизвестной деревушки в нескольких десятках километров от Минска. Но именно эта деревня стала страшным символом бесчеловечности фашистов, чудовищным напоминанием миру о непоправимых последствиях войны. Сегодня День памяти жертв Хатынской трагедии и всех сожженных белорусских деревень. 149 жителей, среди которых было 75 детей – мемориал, воздвигнутый на месте трагедии более полувека назад – дань памяти об их бессмысленно оборванных жизнях. И это преступление, которому нет и не может быть объяснения, белорусы никогда не забудут. Как и имена преступников из 118-го карательного батальона. Как и новые факты, которые продолжают взрываться во время масштабного расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны. И в этом смысле, конечно, Хатынь – собирательный образ той беды, которая смерчем прошла по нашей земле 8 десятилетий назад.

А потому ответ на вопрос: «по ком звонят колокола Хатыни?» может быть только одним – они звонят по каждому из нас. И пока белорусы помнят, у нашего народа есть будущее. И это не просто красивые слова, это действительно условие нашего суверенитета. Ведь неслучайно тезис об исторической памяти мы закрепили в обновленной Конституции. Хатынский колокол, вне всяких сомнений, будет звучать вечно. У нас особенное отношение к этому месту. Накануне 80-летия трагедии мемориальный комплекс пережил масштабную реконструкцию. Тогда она получила статус Всебелорусской молодежной стройки. И, пожалуй, эта история – лучшая иллюстрация той самой связи поколений. Тогда же на окраине Хатыни возвели храм, и это было восстановление исторической справедливости.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы – точная копия строения XVIII века, которое также было уничтожено в 1943 году. В день 80-летия Хатынской трагедии храм посетил Александр Лукашенко, а несколькими месяцами позже передал в церковь две иконы: преподобной Евфросинии Полоцкой и святого Александра Невского. В тот же год по поручению Президента в мемориальном комплексе был создан и открыт уникальный музей. Его экспозиция – это практически полное погружение в страшную военную реальность. И эта «машина времени» не оставляет равнодушным ни одного посетителя». Сегодня в Хатыни, как и всегда 22 марта, многолюдно. Тысячи людей из всех уголков Беларуси (и не только) приехали в это сакральное место, чтобы отдать дань памяти и уважения нашим предкам – погибшим, но не сломленным и не покоренным. Первым к Вечному огню лег в этот скорбный день венок от Президента. Минута молчания, звенящая тишина, метроном и глухие звуки колоколов. Но услышат ли белорусский набат те, кто в такой же весенний день 1999-го сбрасывает на Белград бомбы, цинично называя себя «милосердным ангелом», те, кто сегодня убийц провозглашает героями, те, кто, вооружившись виртуальным оружием, заражает целые народы и государства вирусом ненависти?! И в этом смысле память о Хатыни – это наша надежная защита в период, когда страны и целые народы накрывает эпидемия беспамятства. Но белорусы помнят! Идите и смотрите!

Наталья Максимова:

Когда только приедешь и слышишь звон вот этих колоколов, невольно слезы. И сердце воспринимает это с болью. Подходишь к каждому дому, смотришь семьи по семь, по пять человек зверски были сожжены. Разве можно это забыть? Это невозможно.

Иван Дяблецкий:

Глядя на этот памятник, на эмоции человека, который пережил утрату своих родных и близких, можно понять, что надо ценить жизнь, людей ценить, любить людей. Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это были люди, у которых было очень много планов. Они хотели жить. Они хотели просто жить на своей земле. Растить хлеб, растить детей. И кто-то решил, что это неправильные люди. И кто-то решил, что он может отнимать чью-то жизнь.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

22 марта фашисты уничтожили жителей этой деревни, но не только этой. Это фактически памятник всем сожженным и уничтоженным деревням в нашей стране.