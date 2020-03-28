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Тушите свет! Беларусь присоединяется к глобальной акции «Час Земли»

28 марта 2020 11:53
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Новости мира. Глобальная акция «Час Земли» пройдет 28 марта на планете. Традиционно к ней присоединяется и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Тушите свет! Беларусь присоединяется к глобальной акции «Час Земли» -1

К призыву Всемирного фонда дикой природы – выключить свет и бытовые приборы на один час – присоединиться может каждый. Цель – проявить знак неравнодушия к будущему всего мира.

Тушите свет! Беларусь присоединяется к глобальной акции «Час Земли» -4

Пересмотрев на время привычки комфорта, нужно учиться экономно расходовать электроэнергию и тепло, бережно относиться к водным ресурсам. Итак, тушите свет на один час с половины девятого вечера. На это время погаснет подсветка на знаковых зданиях столицы и регионов. 

# Экология # общество # Фотофакт

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