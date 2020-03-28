Тушите свет! Беларусь присоединяется к глобальной акции «Час Земли»

Новости мира. Глобальная акция «Час Земли» пройдет 28 марта на планете. Традиционно к ней присоединяется и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К призыву Всемирного фонда дикой природы – выключить свет и бытовые приборы на один час – присоединиться может каждый. Цель – проявить знак неравнодушия к будущему всего мира.