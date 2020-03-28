«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

Новости Беларуси. Более 18 миллионов деревьев планируют высадить в Беларуси за время традиционной весенней акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году ее приурочили к юбилею Великой Победы.

Прологом инициативы, которую поддержали по всей стране, стала закладка аллеи у мемориального комплекса «Курган Славы». Планируется, что к проекту подключатся более 30 тысяч человек. Лесхозы готовы обеспечить всех и посадочным материалом, и инвентарем.

Впрочем, не только на посадках сейчас концентрируются специалисты. Тревогу вызывают лесные пожары. С начала 2020 года их тушили полсотни раз.

Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Лесхозы полностью готовы к пожароопасному периоду. Вся техника приведена в готовность, все средства пожаротушения. Плюс мы практически на завершающем этапе находимся в выполнении всех противопожарных мероприятий – это опашка, это уход за минерализованными полосами, это устройство минерализованных полос.

К акции «Неделя леса» также присоединились представители Администрации Президента. Для них провели экскурсию по лесному селекционно-семеноводческому центру в Щомыслице.