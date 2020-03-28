Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж». В тоннелях, в земле и над землей, в теплицах и в открытом грунте – какой из способов даст первую клубнику в Беларуси? Спойлер – уже в мае узнаем.

Андрей Ярахович, ведет личное подсобное хозяйство:

Если теплица ускоряет, грубо говоря, на месяц, то тоннели ускоряют на две недели. То есть при минимальных затратах все равно часть урожая получаешь – раннюю ягоду в максимальную цену.

В этом году белорусская клубника может пойти на 10 дней раньше прошлогодней. Правда, если греческая и итальянская не перебьет спрос.

Андрей Ярахович:

От нас это не зависит. Мы максимум, что можем сделать – это улучшить качество продукции, которую мы производим. Мы должны добиться, чтобы клубника была красивая на внешний вид и сладкая. Если такого мы добьемся, то человек, который придет на рынок, попробует ее и купит. В прошлом строитель, Андрей Ярахович подошел к своему новому делу жизни основательно. По улице Садовой в агрогородке Лунин выкупил два участка. Завел страницу в Инстаграм и ставит эксперименты.

Андрей Ярахович:

Все равно все нужно делать самому. Все равно это метод проб и ошибок. Пока сам не дойдешь до того, что нужно делать именно так и никак иначе.

Из 12 сортов клубники в шорт-лист самых ранних вышли только два. Параллельно расширяет площади – приводит в порядок еще два заброшенных участка через дорогу. Тех, кто, как и Андрей, ведет хозяйство своими силами – в Лунинецком районе 15 тысяч. 70 – это фермерские хозяйства.