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Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

28 марта 2020 11:50
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О достижениях современных белорусских фермеров – в программе «Специальный репортаж».

В тоннелях, в земле и над землей, в теплицах и в открытом грунте – какой из способов даст первую клубнику в Беларуси? Спойлер – уже в мае узнаем. 

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену» -1

Андрей Ярахович, ведет личное подсобное хозяйство:
Если теплица ускоряет, грубо говоря, на месяц, то тоннели ускоряют на две недели. То есть при минимальных затратах все равно часть урожая получаешь – раннюю ягоду в максимальную цену.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену» -4

В этом году белорусская клубника может пойти на 10 дней раньше прошлогодней. Правда, если греческая и итальянская не перебьет спрос. 

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену» -7

Андрей Ярахович:
От нас это не зависит. Мы максимум, что можем сделать – это улучшить качество продукции, которую мы производим. Мы должны добиться, чтобы клубника была красивая на внешний вид и сладкая. Если такого мы добьемся, то человек, который придет на рынок, попробует ее и купит.

В прошлом строитель, Андрей Ярахович подошел к своему новому делу жизни основательно. По улице Садовой в агрогородке Лунин выкупил два участка. Завел страницу в Инстаграм и ставит эксперименты.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену» -10

Андрей Ярахович:
Все равно все нужно делать самому. Все равно это метод проб и ошибок. Пока сам не дойдешь до того, что нужно делать именно так и никак иначе.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену» -13

Из 12 сортов клубники в шорт-лист самых ранних вышли только два. Параллельно расширяет площади – приводит в порядок еще два заброшенных участка через дорогу. Тех, кто, как и Андрей, ведет хозяйство своими силами – в Лунинецком районе 15 тысяч. 70 – это фермерские хозяйства.

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену» -16

Михаил Климушко, заведующий сектором управления по сельскому хозяйству Лунинецкого райисполкома:
Вклад крестьянских хозяйств в экономику района – это более 36% производства валовой продукции, в производстве растениеводческой продукции фермеры занимают более 60%. Статус «клубничной столицы», конечно, сохранится. Но появляются и новые виды. Те же фермерские хозяйства пробуют заниматься выращиванием той же ежевики.

# Фермеры в Беларуси # общество # Андрей Ярахович # Михаил Климушко # Кристина Протосовицкая

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