Как вышивку сделать оберегом?

В программе «Центральный регион» расскажем о мастерицах, которые возрождают прошлое.
В начале двухтысячных Дарья Васюкевич вступила в общество украинцев в Беларуси. Один из представителей увидел вышивку мастерицы и понял: она отлично впишется в тематику фестиваля национальных культур.
Мероприятие проходит раз в два года в Гродно. Оно объединяет всю палитру национальностей, которые проживают на белорусской земле, и подчёркивает важность знания своих корней и мирного существования разных традиций в одной стране. Там Дарья выступает как представитель Украины, но выставляет и белорусскую вышивку. А ещё проводит мастер-классы.
Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
Правда ли, что вышивка оберегает от злых духов, от каких-то ненастий, и почему? Что нужно сделать, чтобы обычный рушник был как-то так «заряжен»?
Дарья Васюкевич, мастер по вышивке:
Во-первых, надо, чтобы тот, кто вышивает, был с хорошими мыслями. Я всегда говорила и говорю, что я с большим удовольствием это делаю. И когда я вышиваю, у меня только хорошие мысли о том, чтобы это изделие смотрелось хорошо, чтобы оберегало. Защищает и рушник, и другие являются оберегами. И они защищают от всяких несчастий.