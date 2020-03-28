Как вышивку сделать оберегом?

Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:

Правда ли, что вышивка оберегает от злых духов, от каких-то ненастий, и почему? Что нужно сделать, чтобы обычный рушник был как-то так «заряжен»?

Дарья Васюкевич, мастер по вышивке:

Во-первых, надо, чтобы тот, кто вышивает, был с хорошими мыслями. Я всегда говорила и говорю, что я с большим удовольствием это делаю. И когда я вышиваю, у меня только хорошие мысли о том, чтобы это изделие смотрелось хорошо, чтобы оберегало. Защищает и рушник, и другие являются оберегами. И они защищают от всяких несчастий.