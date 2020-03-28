Прямой эфир

Как вышивку сделать оберегом?

28 марта 2020 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В программе «Центральный регион» расскажем о мастерицах, которые возрождают прошлое.

В начале двухтысячных Дарья Васюкевич вступила в общество украинцев в Беларуси. Один из представителей увидел вышивку мастерицы и понял: она отлично впишется в тематику фестиваля национальных культур.

Как вышивку сделать оберегом?-1

Мероприятие проходит раз в два года в Гродно. Оно объединяет всю палитру национальностей, которые проживают на белорусской земле, и подчёркивает важность знания своих корней и мирного существования разных традиций в одной стране. Там Дарья выступает как представитель Украины, но выставляет и белорусскую вышивку. А ещё проводит мастер-классы.

Как вышивку сделать оберегом?-4

Екатерина Чичерова, корреспондент СТВ:
Правда ли, что вышивка оберегает от злых духов, от каких-то ненастий, и почему? Что нужно сделать, чтобы обычный рушник был как-то так «заряжен»?

Дарья Васюкевич, мастер по вышивке:
Во-первых, надо, чтобы тот, кто вышивает, был с хорошими мыслями. Я всегда говорила и говорю, что я с большим удовольствием это делаю. И когда я вышиваю, у меня только хорошие мысли о том, чтобы это изделие смотрелось хорошо, чтобы оберегало. Защищает и рушник, и другие являются оберегами. И они защищают от всяких несчастий.

Как вышивку сделать оберегом?-7

# Декоративное искусство # общество # Дарья Васюкевич # Екатерина Чичерова

Другие новости рубрики

Все новости
Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»
28 марта 2020 11:50

Клубничный бизнес по-белорусски: «При минимальных затратах получаешь раннюю ягоду в максимальную цену»

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев
28 марта 2020 11:35

«Неделя леса». В Беларуси высадят 18 миллионов деревьев

В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент
27 марта 2020 22:31

В условиях COVID-19. В Италии вылечился 101-летний пациент