Пустовой: в санкционный список попал и я. Наконец-то. Угрожают уголовным делом за поддержку Лукашенко

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Красные линии, красная кнопка. Но все это условно. Белорусская реальность – в зелени. Летней. И помните, был такой когда-то слоган «квітнеючая Беларусь». Ушли от него. Белорусы не американцы, не любят вычурности. И так многих раздражаем своим спокойным развитием. Размеренным, как и национальный характер.

О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторская позиция. Пустовой на СТВ.

Из отпускной неги – в геополитический котел. А он кипит. И наша внутренняя повестка тоже острой оказалась. Подробнее в ближайшие минуты. Там все кипит. А мы размерено идем. Размерено даже растет экономика. На 4 %, как говорят экономисты, в реальном выражении подросла зарплата. Мало. Да, у нас небоскребных цифр американского Уолл-стрит никогда не было. Но и падений таких с грохотом тоже не было. Деньги мы не печатаем. Деньги мы зарабатываем на внешних рынках. По-белорусски. До своего седьмого пота. А не на чужой крови. Как заморские воротилы.

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