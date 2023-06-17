Пустовой: в санкционный список попал и я. Наконец-то. Угрожают уголовным делом за поддержку Лукашенко

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Красные линии, красная кнопка. Но все это условно. Белорусская реальность – в зелени. Летней. И помните, был такой когда-то слоган «квітнеючая Беларусь». Ушли от него. Белорусы не американцы, не любят вычурности. И так многих раздражаем своим спокойным развитием. Размеренным, как и национальный характер.
О главном. Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Авторская позиция. Пустовой на СТВ.
Из отпускной неги – в геополитический котел. А он кипит. И наша внутренняя повестка тоже острой оказалась. Подробнее в ближайшие минуты. Там все кипит. А мы размерено идем. Размерено даже растет экономика. На 4 %, как говорят экономисты, в реальном выражении подросла зарплата. Мало. Да, у нас небоскребных цифр американского Уолл-стрит никогда не было. Но и падений таких с грохотом тоже не было. Деньги мы не печатаем. Деньги мы зарабатываем на внешних рынках. По-белорусски. До своего седьмого пота. А не на чужой крови. Как заморские воротилы.
Читайте также:
«Это их золотая мечта». Лукашенко о целях США в Европе
«С тыла ни одна сволочь к россиянам не подошла». Лукашенко о роли Беларуси в СВО
Лукашенко – Путину: «Самое главное – мы знаем, что делать и в каком направлении двигаться»
Про экономику я заговорил неслучайно. Деньги – это кровь американской идеологии и американских идеалов. Это их Бог. Ради них они продали даже свой гендер. В Советском Союзе было понятие «политэкономика». Мол, ничего личного, деньги определяют политические решения. Сейчас борьбу за экономическую экспансию, войну идеологий дополняет еще и битва за будущее. За бытийное право, за экзистенциальный выбор остаться в истории. Это уже не политэкономика – это уже геополитика. Для американской экономики война – прибыльное дельце. Так было всегда. Особенно перед очередным крахом. Сколько финансовый шарик не надувай, он в любом случае лопнет. США именно сегодня нужна война в Европе. Не обязательно победоносная, но важно, чтобы очень разрушительная: и для зоны евро, и для славянской цивилизации. Подобные конфликты уже дважды спасали Вашингтон. Но Штаты надеются, что это произойдет и в третий раз. Что поделаешь, англосаксы – цивилизация моря. Раньше пиратствовали, стоя на корме рабовладельческих суденышек, сейчас – раздирая мир за штурвалом авианосцев. Конечные цели коллективного Запада не загадка на глубине Марианского желоба. Все же на поверхности.
Далее смотрите в видео.