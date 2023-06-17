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Разбудит ли ядерное оружие в Беларуси инстинкт самосохранения Запада? Анонс «Недели»

17 июня 2023 16:36
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Новости Беларуси. Первая часть опасного груза уже на месте. Ядерное оружие доставлено в Беларусь. Разбудит ли это инстинкт самосохранения Запада? Нужен результат, а не доклады. Почему на неделе Президент раскритиковал работу чиновников? И кто еще не услышал о максимальной выкладке?

Разбудит ли ядерное оружие в Беларуси инстинкт самосохранения Запада? Анонс «Недели»-1

Не говори никому: извращенцы в семье. Что приходилось терпеть детям долгие годы? И куда в это время смотрели мамы? Страшные истории без прикрас.

Главные события уходящей недели найдут отражение в нашей итоговой информационно-аналитической программе. В эти минуты корреспонденты СТВ готовят материалы к эфиру.

Не пропустите завтра, 18 июня, в 19:30.

Разбудит ли ядерное оружие в Беларуси инстинкт самосохранения Запада? Анонс «Недели»-4

Подробности в видео

# Международная политика # общество # Ольга Коршун # Фотофакт

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