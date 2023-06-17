Разбудит ли ядерное оружие в Беларуси инстинкт самосохранения Запада? Анонс «Недели»

Новости Беларуси. Первая часть опасного груза уже на месте. Ядерное оружие доставлено в Беларусь. Разбудит ли это инстинкт самосохранения Запада? Нужен результат, а не доклады. Почему на неделе Президент раскритиковал работу чиновников? И кто еще не услышал о максимальной выкладке?

Не говори никому: извращенцы в семье. Что приходилось терпеть детям долгие годы? И куда в это время смотрели мамы? Страшные истории без прикрас.

Главные события уходящей недели найдут отражение в нашей итоговой информационно-аналитической программе. В эти минуты корреспонденты СТВ готовят материалы к эфиру.