Безопасность госграницы и охрана БелАЭС – вспоминаем достижения внутренних войск МВД в 2024-м

2024 год для внутренних войск отметился достижениями. Причем успехи можно выделить по всем направлениям деятельности: будь то обеспечение общественной безопасности или повышение боевого потенциала, формирование новых подразделений или работа с подрастающим поколением, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметился 2024-й и новациями. Так, внедрена беспрецедентная для стран СНГ практика: с мая военнослужащие несут патрульно-постовую службу с пистолетами. Цель, в первую очередь, – профилактика терактов. Также усилили охрану исправительных учреждений: довооружили караулы, ввели дополнительные должности операторов дронов. Особое внимание – охране стратегически значимых объектов: на территории БелАЭС созданы подразделения спецназначения и современные системы против дронов. Причем только за полгода работы на территории с особым правовым режимом задержали порядка 350 человек. Разумеется, одно из ключевых направлений – повышение безопасности госграницы. С августа отряды спецназначения выполняют задачи в приграничье по защите граждан. Обеспечивать безопасность помогает современная техника и вооружение.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:

А там несколько FPV-дронов находbтся. Там и дроны с тепловизорами, там и ПТУРы, там и минометы. То есть все, что новое передовое вооружение у нас во внутренних войсках есть, есть там, приграничье. Но самое главное – это бойцы. Они прошли очень серьезную боевую подготовку у инструкторов ЧВК «Вагнера». Все умеют управлять дронами, все умеют поражать технику дронами, все умеют пользоваться девятью видами оружия. Это по программе боевой подготовки, которая новая, самая передовая на данный момент в Российской Федерации.