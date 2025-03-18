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Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником

18 марта 2025 07:47
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Они ежедневно стоят на страже конституционного строя, безопасности и суверенитета Беларуси, обеспечивая мирное будущее нашего народа. 18 марта в нашей стране отмечается День внутренних войск МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником военнослужащих и ветеранов поздравил Президент, отметив, что отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником-2

«Вся более чем вековая история внутренних войск – это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в двадцать первом веке», – говорится в поздравлении.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником-4

Сегодня внутренние войска представляют собой боеспособное воинское формирование, оснащенное профессиональными кадрами, современной техникой и вооружением, которое ежедневно обеспечивает правопорядок на улицах городов, задерживает и конвоирует преступников, охраняет особо важные государственные объекты и исправительные учреждения, обезвреживает взрывные устройства и боеприпасы, противодействует незаконным вооруженным формированиям. Глава государства поблагодарил военнослужащих за службу, пожелал им и их семьям крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в деле служения родной Беларуси.

# МВД Республики Беларусь # Внутренние войска МВД Республики Беларусь

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