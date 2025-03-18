Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов внутренних войск с профессиональным праздником

Они ежедневно стоят на страже конституционного строя, безопасности и суверенитета Беларуси, обеспечивая мирное будущее нашего народа. 18 марта в нашей стране отмечается День внутренних войск МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. С праздником военнослужащих и ветеранов поздравил Президент, отметив, что отличительными качествами каждого воина внутренних войск являются верность присяге, мужество и высокое боевое мастерство.

«Вся более чем вековая история внутренних войск – это верное служение стране и народу, а ее наиболее яркими страницами являются героическая борьба с внешним и внутренним врагом во время иностранной военной интервенции и Великой Отечественной войны, участие в налаживании мирной жизни в послевоенные годы, наведение правопорядка в лихие девяностые, недопущение дестабилизации обстановки в стране в двадцать первом веке», – говорится в поздравлении.