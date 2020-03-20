«Мне повезло с супругом. Во-первых, мы – два Скорпиона, родившиеся в один день». Ольга Алейникова рассказала о семье

Врач откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы всю жизнь в медицине, главный внештатный специалист по онкологии и гематологии, много лет отработали и продолжаете заниматься этой тематикой, но тем не менее ни один из Ваших троих сыновей не пошёл по стопам и не стал медиком. Вам не обидно?

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Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Вы и о сыновьях тоже знаете? Мне обидно. Мало того, мне обидно то, что и внучки – никто не собирается идти по моим стопам, потому что у меня еще помимо трёх сыновей ещё пять внучек. Но маленькая ещё совсем – 2-летняя, там трудно сказать, что с ней будет. Но первые четыре не собираются. Обидно. Обидно, но я, наверное, была для мальчишек как раз не очень хорошим примеров, потому что…

Вот я Вам сказала – зарплата-то всегда была маленькая. И в то же время они меня не видели, потому что практически проводила жизнь на работе. И когда я ставила вопрос, что вот: «Ребята, может быть, кто-то в медицину?», – я помню, ответ был такой: «Мам, да ты что? Столько работать и так мало получать? Нам же семьи кормить!»

Поэтому, хотя я думаю, что, наверное, пример отца тоже был для них важен. Потому что, что касается второго сына – он пошёл по примеру отца, а отец – банкир. И Павел – второй сын – он тоже, в общем-то, можно сказать – банковское образование, работал в банке. А что касается Максима, Макса, то, Вы знаете, он был талантлив с самого раннего детства. Это было видно, что у него музыкальный талант. И он закончил 11-летку при консерватории, он – пианист по специальности. И поэтому понятно было, что в медицину никакую он не пойдёт.