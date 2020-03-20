«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» приземлился чартерный рейс «Белавиа», вылетевший из московского «Внуково». На борту – 115 пассажиров, которые на 24 часа застряли в транзитной Москве. Это первая группа белорусов, которым удалось вернуться на родину в условиях «эпидемиологических международных ограничений». Съемочная группа СТВ дежурит в аэропорту. Ксения Худолей на прямой связи со студией.

Ксения Худолей, корреспондент:

Первый чартерный рейс из «Внуково» приземлился около часа назад. Сейчас пассажиры забирают багаж и разъезжаются по домам.

Вернулись на родину 115 человек, среди них один младенец. Некоторое время заняла проверка состояния здоровья пассажиров. Каждому измерили температуру тела. Медики сами поднялись на борт самолёта. Стала известна и причина задержки рейса.

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций национальной авиакомпании:

Авиакомпания «Белавиа» просто выполняет чартерный рейс по заказу туристической компании для того, чтобы транспортировать туристов из аэропорта «Внуково» в Минск. Так как это чартерный рейс, понадобилось чуть больше времени для оформления документов и организационных вопросов по вылету в Минск.

Напоминаем, что чартерный самолет из Минска во «Внуково» отправился специально, чтобы забрать наших туристов. В этом российском аэропорту в отличие от «Домодедово» и «Шереметьево» прямых рейсов в белорусскую столицу нет. Наши соотечественники около суток провели во «Внуково». Мы пообщались с пассажирами и узнали, как прошел перелет. «Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

18 числа прилетели в 6 вечера и до этого момента (были во «Внуково» – прим. ред.). Спасибо вам, что забрали нас. Еще 500 километров и будем дома. У кого-то нервы сдавали, у кого-то более-менее. Прохладно было, кормили не очень. Было тяжело.

Мы летели из Вьетнама, с острова Фукуок, и на Москве мы задержались где-то на полтора дня. Мы прилетели с 18 на 19 в ночь, и сегодня, 20-го, мы прилетели домой. Как так получилось нужно спрашивать у Российской Федерации.

Я попал в Минск, но сюда лететь я не собирался. Несмотря на то, что у меня белорусский паспорт, я уже несколько лет живу и работаю в Москве. Я со своей девушкой (она гражданка России) решили в отпуск слетать во Вьетнам. Пока мы были во Вьетнаме, ничего не предвещало беды, в предпоследний день объявили, что с 18 марта закрыт въезд в Россию для иностранных граждан.