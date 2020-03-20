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«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск

20 марта 2020 11:20
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» приземлился чартерный рейс «Белавиа», вылетевший из московского «Внуково». На борту – 115 пассажиров, которые на 24 часа застряли в транзитной Москве. Это первая группа белорусов, которым удалось вернуться на родину в условиях «эпидемиологических международных ограничений».

Съемочная группа СТВ дежурит в аэропорту. Ксения Худолей на прямой связи со студией. 

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Первый чартерный рейс из «Внуково» приземлился около часа назад. Сейчас пассажиры забирают багаж и разъезжаются по домам.

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-4

Вернулись на родину 115 человек, среди них один младенец. Некоторое время заняла проверка состояния здоровья пассажиров. Каждому измерили температуру тела.

Медики сами поднялись на борт самолёта. Стала известна и причина задержки рейса.

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-7

Ольга Герасенко, начальник отдела рекламы и коммуникаций национальной авиакомпании:  
Авиакомпания «Белавиа» просто выполняет чартерный рейс по заказу туристической компании для того, чтобы транспортировать туристов из аэропорта «Внуково» в Минск. Так как это чартерный рейс, понадобилось чуть больше времени для оформления документов и организационных вопросов по вылету в Минск.  

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-10

Напоминаем, что чартерный самолет из Минска во «Внуково» отправился специально, чтобы забрать наших туристов. В этом российском аэропорту в отличие от «Домодедово» и «Шереметьево» прямых рейсов в белорусскую столицу нет. Наши соотечественники около суток провели во «Внуково».

Мы пообщались с пассажирами и узнали, как прошел перелет.

«Нас просто не пускают на борт». Истории белорусов, которые не могут вернуться домой из-за карантина

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-13

18 числа прилетели в 6 вечера и до этого момента (были во «Внуково» прим. ред.). Спасибо вам, что забрали нас. Еще 500 километров и будем дома. У кого-то нервы сдавали, у кого-то более-менее. Прохладно было, кормили не очень. Было тяжело.

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-16

Мы летели из Вьетнама, с острова Фукуок, и на Москве мы задержались где-то на полтора дня. Мы прилетели с 18 на 19 в ночь, и сегодня, 20-го, мы прилетели домой. Как так получилось нужно спрашивать у Российской Федерации. 

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-19

Я попал в Минск, но сюда лететь я не собирался. Несмотря на то, что у меня белорусский паспорт, я уже несколько лет живу и работаю в Москве. Я со своей девушкой (она гражданка России) решили в отпуск слетать во Вьетнам. Пока мы были во Вьетнаме, ничего не предвещало беды, в предпоследний день объявили, что с 18 марта закрыт въезд в Россию для иностранных граждан.   

«Прохладно было, кормили не очень». Белорусы, застрявшие во «Внуково», прилетели в Минск-22

О чартере уже достигнута договоренность с Азербайджаном. В скором времени авиакомпании наших стран заберут своих  пассажиров из Минска в Баку и из Баку в Минск. Продолжат летать и чартеры в Египет, чтобы каждый турист смог попасть домой.

Подробнее – в видеоматериале

# Коронавирус # общество # Ксения Худолей # Ольга Герасенко # Фотофакт

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