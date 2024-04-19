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Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске

19 апреля 2024 13:49
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Экскурсии в очках виртуальной реальности, арт-медитации и уникальные маршруты. Туристический потенциал на международной тематической выставке-ярмарке 19 апреля представили зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске-1

Одной из популярных точек среди посетителей стал презентационный стенд Санкт-Петербурга. Здесь предлагают увидеть Северную столицу России с другой стороны. Санкт-Петербург всегда был знаменит своим историческим наследием. Но теперь современный город – это еще и креативные пространства. В маршрутный лист входит посещение новых точек: это Севкабель Порт, «Лахта Центр», остров «Новая Голландия» и музей современного искусства.

Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске-4

Марина Ильина, менеджер отдела продаж и обслуживания организованных групп туристической компании в Санкт-Петербурге (Россия):
Будем рады, если как-то еще привлечем вот этими объектами, совершенно новыми. Очень много желающих и заинтересованных и которые собираются. Связана Беларусь с Санкт-Петербургом в том числе, все очень любят Петербург, и очень приятно было слышать такие позитивные отзывы.

Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске-7

Город на Неве пользуется популярностью среди наших граждан. В прошлом году белорусы вошли в топ-5 иностранных туристов в Санкт-Петербурге.

# Туризм # общество

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