Туристический потенциал Санкт-Петербурга презентовали в Минске

Экскурсии в очках виртуальной реальности, арт-медитации и уникальные маршруты. Туристический потенциал на международной тематической выставке-ярмарке 19 апреля представили зарубежные гости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из популярных точек среди посетителей стал презентационный стенд Санкт-Петербурга. Здесь предлагают увидеть Северную столицу России с другой стороны. Санкт-Петербург всегда был знаменит своим историческим наследием. Но теперь современный город – это еще и креативные пространства. В маршрутный лист входит посещение новых точек: это Севкабель Порт, «Лахта Центр», остров «Новая Голландия» и музей современного искусства.

Марина Ильина, менеджер отдела продаж и обслуживания организованных групп туристической компании в Санкт-Петербурге (Россия):

Будем рады, если как-то еще привлечем вот этими объектами, совершенно новыми. Очень много желающих и заинтересованных и которые собираются. Связана Беларусь с Санкт-Петербургом в том числе, все очень любят Петербург, и очень приятно было слышать такие позитивные отзывы.