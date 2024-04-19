Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания

К 1 сентября все школы Беларуси перейдут на новый режим организации питания. На данный момент пилотный проект уже внедрен более чем в 2 тысячах учебных заведений. Меню включает около 300 позиций: пельмени, картофельные бабки, запеченную куриную голень и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята и родители такими новинками в целом довольны. Ученики стали чаще обедать в столовых, вместе с тем значительно снизилось количество отходов. Однако проблемы все еще остаются. Они связаны, в частности, с нарушением технологии приготовления блюд, ненадлежащим контролем за качеством и безопасностью продуктов и несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Вопросы организации школьного питания поднимали 19 апреля на совещании в Совмине.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня мы проводим очень серьезную работу. Работают горячие телефонные линии как в облисполкомах, так и в Министерстве образования, у нас открыт чат-бот по организации школьного питания. Мы ежедневно получаем информацию. Это хороший и важный инструментарий для оперативной корректировки меню блюд.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:

Нам удалось увеличить количество старшеклассников, которые отказывались от горячих обедов. За счет активного вовлечения старшеклассников охват горячего питания на сегодня составляет 92 %.