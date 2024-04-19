Прямой эфир

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания

19 апреля 2024 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К 1 сентября все школы Беларуси перейдут на новый режим организации питания. На данный момент пилотный проект уже внедрен более чем в 2 тысячах учебных заведений. Меню включает около 300 позиций: пельмени, картофельные бабки, запеченную куриную голень и многое другое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания-1

Ребята и родители такими новинками в целом довольны. Ученики стали чаще обедать в столовых, вместе с тем значительно снизилось количество отходов. Однако проблемы все еще остаются. Они связаны, в частности, с нарушением технологии приготовления блюд, ненадлежащим контролем за качеством и безопасностью продуктов и несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Вопросы организации школьного питания поднимали 19 апреля на совещании в Совмине.

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня мы проводим очень серьезную работу. Работают горячие телефонные линии как в облисполкомах, так и в Министерстве образования, у нас открыт чат-бот по организации школьного питания. Мы ежедневно получаем информацию. Это хороший и важный инструментарий для оперативной корректировки меню блюд.

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания-7

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Нам удалось увеличить количество старшеклассников, которые отказывались от горячих обедов. За счет активного вовлечения старшеклассников охват горячего питания на сегодня составляет 92 %.

Почти 80% школ перешли на новый режим организации питания-10

Работа над внедрением проекта продолжается. За 2023 год было закуплено более 4,5 тысячи единиц нового оборудования для столовых. Свыше 1 тысячи работников прошли курсы повышения квалификации.

# Школы в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Александр Тарасенко

Другие новости рубрики

Все новости
Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»
19 апреля 2024 11:39

Участвовала в боях за освобождение Украины, Польши, Чехословакии. «Незабытые истории»

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах
19 апреля 2024 11:23

Где могут работать подростки? В Центре допобразования детей и молодёжи «Эврика» рассказали о перспективах

Улицы Витебска заметает апрельским снегом
19 апреля 2024 10:49

Улицы Витебска заметает апрельским снегом

«Это огромная честь и возможность». Александра Носсоль представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни «Славянского базара»
19 апреля 2024 08:51

«Это огромная честь и возможность». Александра Носсоль представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни «Славянского базара»

Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске
19 апреля 2024 08:22

Контртеррористические учения оперативных служб прошли в Минске

Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС
19 апреля 2024 07:52

Более 3 тыс. автомобилей скопилось в очередях на границах Беларуси с ЕС

Алёна Дзиодзина: «Крайне выгодно село обесценить. Голодным и бедным обществом гораздо проще манипулировать»
19 апреля 2024 07:10

Алёна Дзиодзина: «Крайне выгодно село обесценить. Голодным и бедным обществом гораздо проще манипулировать»

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа
19 апреля 2024 06:50

В Беларуси стартовал сезон добычи торфа

«Библионочь» пройдёт 19 апреля в 10 городах Беларуси
19 апреля 2024 06:34

«Библионочь» пройдёт 19 апреля в 10 городах Беларуси

Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут
18 апреля 2024 20:12

Гигин: беглые никакого аналитического продукта дать не могут

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину
18 апреля 2024 20:07

Азарёнок о вручении краповых беретов: есть кому постоять за Беларусь, за Президента, за Родину

«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?
18 апреля 2024 19:45

«Больше внимания уделить супругу». В чём разница семейных отношений в 30 и 50 лет?