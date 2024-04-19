Как проявляется железодефицитная анемия? Узнали у врача об основных симптомах заболевания

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от железодефицитной анемии страдает более 17 % населения нашей планеты. Нужное количество такого микроэлемента наш организм получает только извне, вместе с пищей. И из всего железа усваивает только малую часть.

Татьяна Рыбак, врач-терапевт медицинского центра «Мерси»:

Железодефицитная анемия – это клинико-гематологический синдром, в основе которого лежит нарушение синтеза гемоглобина ввиду дефицита железа. Также выделяют скрытый железодефицит, латентный дефицит железа. Это дефицит железа в «депо» и сыворотки крови при нормальных показателях гемоглобина.

К причинам железодефицитной анемии относят хронические кровопотери, недостаточное поступление железа с питанием, невсасывание элемента на уровне кишечника и повышенная потребность организма в железе, которая чаще встречается у подростков и беременных женщин.

Татьяна Рыбак:

Выделяют три степени тяжести железодефицитных анемий – легкая, средняя и тяжелая. Ниже 70 – это тяжелая, от 70 до 90 граммов на литр гемоглобина – средняя, более 90 граммов на литр – легкая степень тяжести анемии. Диагностика анемии проводится на основании клинических проявлений, а также изменений в лабораторных показателях.

На начальном этапе человек может не замечать железодефицитную анемию. Проявляется она, когда концентрация гемоглобина уже значительно снижена. К симптомам такого состояния относят утомляемость, сонливость, головокружение, а также ломкость волос и ногтей и сухость кожи.

Татьяна Рыбак:

У некоторых пациентов отмечается изменение вкуса. Нравится сырое мясо, изменяется обоняние, нравятся запахи лаков, красок, пристрастие к запаху ацетона.