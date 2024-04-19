При нехватке витамина D может возникнуть даже онкология. Рассказываем, как восполнить дефицит

Для хорошей работы нашего организма важны не только белки, жиры и углеводы, но и микроэлементы и витамины. Сегодня все чаще можно услышать о пользе и влиянии дефицита витамина D. Он вырабатывается, когда человек находится на солнце, также получить его можно вместе с пищей или принимать в составе специализированных препаратов.

Елена Михневич, врач-терапевт медицинского центра «Кравира»:

Витамин D жирорастворимый, который содержится в жирных сортах рыбы, в грибах шиитаке, но это минимальное количество. Участвует витамин D в основном в фосфорно-кальциевом обмене, то есть влияет на структуру костей, зубов. Также играет огромную роль в формировании иммунитета, витамин D участвует в иммунологической защите от развития онкологических заболеваний. Он как фермент участвует в энергетических процессах, усваивается в кишечнике, помогает усвоению кальция.

Солнечных дней в нашей стране не так уж и много, поэтому недостаток витамина D есть практически у всех белорусов. Следить за его нормой в организме нужно на протяжении всего года, так как дефицит такого важного элемента может привести к негативным последствиям.

Однако стоит отметить, что правильную дозировку витамина D может назначить только врач. Бесконтрольный прием препарата может привести к очень неприятным побочным эффектам. Избыток солнечного витамина может способствовать повышенному уровню кальция, и, как следствие, повреждению почек, образованию камней или сердечным проблемам.

Елена Михневич:

Какие же симптомы говорят о том, что витамина D не хватает? Это вялость, усталость, быстрая утомляемость, низкое содержание фосфора и кальция в крови. Если мы видим явление остеопороза, это тоже может быть связано с недостатком витамина D. Иногда мы сталкиваемся в гинекологии с симптомами нехватки витамина D, которые могут привести к развитию поликистоза яичников. Витамин D участвует в защите от онкологических заболеваний, аутоиммунных заболеваний. То есть влияет на формирование иммунитета.