Туристический центр «Москва» открылся на площади Свободы в Минске

В Минске открылся туристический центр «Москва». На площади Свободы для любителей путешествий организовали интерактивные зоны и мастер-классы. У посетителей есть возможность познакомиться с традициями и обычаями российской столицы, поучаствовать в викторинах, квизах и розыгрышах призов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работает «зимняя почта», где можно подписать и отправить праздничные открытки друзьям и близким. А рядом с этой локацией разместилась площадка «московское чаепитие» с самоваром и бесплатными дегустациями чая и сладостей. Для участников организовали и мастер-классы по росписи новогодних игрушек. Украшение, созданное своими руками, может стать хорошим подарком или ярким акцентом на елке.

Проект этот будет ездить, скорее всего, по другим странам СНГ. В планах расширять это все.

Будем по странам СНГ ездить и рассказывать, как хорошо в Москве, и приезжайте к нам.