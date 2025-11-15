Совещание по ситуации на границе с ЕС прошло по поручению Президента

Совещание, посвященное ситуации на границе с государствами Евросоюза прошло по поручению Президента. Мероприятие состоялось под руководством премьер-министра Александра Турчина и госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича. Участие также приняли главы Министерства иностранных дел, Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета и КГБ Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию на контроле Президент держит лично. На неделе Александр Лукашенко заслушал доклады по теме, был дан ряд поручений. Так, подчеркивалась готовность нашей страны к сотрудничеству. В ходе нынешнего совещания участники детально обсудили состояние и перспективы развития ситуации на границе.

Подробности сообщили в МИДе. Было отмечено, что нынешнее положение дел не отвечает интересам ни Беларуси, ни Европейского союза. Наша страна последовательно призывает европейских партнеров к восстановлению прежнего режима работы границы в интересах простых граждан и развития трансграничного сотрудничества. На этом фоне Минск приветствует решение Польши о возобновлении работы закрытых ранее двух пунктов пропуска.

Беларусь получила официальное уведомление об открытии 2 пунктов пропуска на границе с Польшей.

Так, «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» будут открыты 17 ноября, в понедельник, с 2 часов по минскому времени. Соответствующее официальное уведомление от польской стороны получили Госпогранкомитет и Таможенный комитет. «Кузница Белостоцкая» была закрыта в ноябре 2021 года, «Бобровники» остановили работу в феврале 2023-го по инициативе Варшавы.

Сегодня таможенные органы нашей страны полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». Открытие границы с Польшей происходит на фоне закрытия Литвой своих таможенных коридоров.