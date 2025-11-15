Прямой эфир

Аграрные вузы Беларуси начали приём документов на заочное обучение

15 ноября 2025 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Прием документов на заочное отделение в ведущие аграрные вузы Беларуси начался сегодня, 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявления от абитуриентов до 5 декабря принимают в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Белорусском государственном аграрном техническом университета, а также в Витебской академии ветеринарной медицины и Гродненском аграрном университете. 

Обучатся можно как за счет средств республиканского бюджета, так и на платной основе. Также до 30 ноября продолжается прием в аграрные колледжи на заочную форму обучения. Там отбор осуществляется по среднему баллу аттестата.

# Сельское хозяйство # Высшее образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Варшава решила открыть границу под давлением жителей восточных регионов
15 ноября 2025 10:33

Варшава решила открыть границу под давлением жителей восточных регионов

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»
15 ноября 2025 08:22

Как развивается медицинская система Минска, обсудят в ток-шоу «Большой город»

Масштабная реконструкция трассы М10 перешла в активную фазу
15 ноября 2025 07:55

Масштабная реконструкция трассы М10 перешла в активную фазу