Аграрные вузы Беларуси начали приём документов на заочное обучение

Прием документов на заочное отделение в ведущие аграрные вузы Беларуси начался сегодня, 15 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявления от абитуриентов до 5 декабря принимают в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Белорусском государственном аграрном техническом университета, а также в Витебской академии ветеринарной медицины и Гродненском аграрном университете.

Обучатся можно как за счет средств республиканского бюджета, так и на платной основе. Также до 30 ноября продолжается прием в аграрные колледжи на заочную форму обучения. Там отбор осуществляется по среднему баллу аттестата.