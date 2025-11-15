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Аллею в честь 80-летия Победы высадили в деревне Большой Тростенец

15 ноября 2025 10:40
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80 лип в честь юбилея Великой Победы высадили сегодня в Большом Тростенце. Каждое дерево символизирует мирный год, прожитый после войны. Трудовая акция собрала около 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аллею в честь 80-летия Победы высадили в деревне Большой Тростенец-2

К благоустройству памятного места присоединились представители администрации Заводского района, общественных организаций и трудовых коллективов. Молодые деревья станут живым напоминанием о цене, заплаченной за мир, и символом надежды на его сохранение. 

Аллею в честь 80-летия Победы высадили в деревне Большой Тростенец-4

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска:
В рамках наведения порядка на территории района, города сегодня местом выбрали памятник жертвам фашизма с учетом того, что в рамках весеннего месячника мы здесь наводили порядок. В том числе с привлечением нашей молодежи, общественных партий, объединений. И осенний месячник тоже, несмотря на то, что он закончился, мы продолжаем наводить порядки. Заложена аллея в память о павших героях и лицах, которые безвинно погибли от рук фашистов. 

Помимо посадки деревьев, в мемориальном комплексе убрали мусор и опавшую листву. Участники трудовой акции в память о погибших в одном из крупнейших концлагерей также возложили цветы.

# Владимир Шибеко # Великая Отечественная война

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