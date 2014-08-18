Турфирмы, продающие нелегальные авиабилеты, появились в Беларуси. Как не попасться на удочку мошенников?

Новости Беларуси. Лететь нельзя проверить… Правильно поставить запятую в этом предложении предлагают представители авиакомпании «Белавиа». В Беларуси появились турфирмы, продающие нелегальные авиабилеты. И, собственно, белорусский авиаперевозчик забил тревогу: подобные Интернет-ресурсы нарушают законодательство.

Тревогу забил отечественный авиаперевозчик. Мол, в Интернете появилось много так называемых фейковых поисковиков, которые принадлежат «серым» турфирмам. Чаще – из Украины, России, Греции и Литвы. Их движки и инструменты для покупки авиабилетов установили сайты некоторых белорусских турагентств.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Такая компания размещает на своем сайте движок. Человек думает, что это все нормально. Оплачивает через этот движок деньги, смотрит, что там дешевле. И все очень плохо заканчивается: или он вообще не вылетает, или он вылетает в одну сторону, но не возвращается.

Такая серая схема проста. Покупатель, что называется, ведется на дисконт. Почему цена низкая, спрашиваем, звоня в офис одной из таких компаний. К примеру, билет на рейс «Киев – Франкфурт» у нее на сайте стоит 226 Евро. В то время как у авиаперевозчика минимум на 20 Евро дороже.

Представитель компании (по телефону):

Может быть такая ситуация, что у нас цены не обновились. То есть у нас такое бывает, я вам честно говорю. Это недолго, этот процесс, но они, старые, могут какое-то время висеть.

Это вполне реальное объяснение стоимости билета. В то же время, где гарантия, что это правда.

Такой сайт – один из потенциально опасных. То, что на веб-странице не указана лицензия – уже нарушение. Правда, законодательства другой страны: офис компании находится в России.

Валентин Цехмейстер, директор Белорусского республиканского союза туристических организаций:

Здесь сегодня надо руководствоваться просто здравым смыслом, поинтересоваться, как долго данная компания находится на рынке, имеет ли она лицензию на продажу авиабилетов. Кроме того, эти компании, занимающиеся авиапродажами, должны быть членами Международной ассоциации авиаперевозчиков. А для того, чтобы вступить в эту организацию, нужно выдержать ряд требований.

Всего в Беларуси около тысячи турфирм. Продавать авиабилеты имеют право десятки. Для этого агентству нужно получить сертификат и собрать большой пакет документов.

Подозрительными движками пользуются в основном малоизвестные белорусские турагентства. И большинство из них о нелегальном бизнесе своих зарубежных коллег знают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шибицкий, начальник отдела перевозок департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Всего на сегодняшний день у нас в республике 32 агентства, которые имеют право продажи авиабилетов. Работа без сертификата либо с нарушением сертификационных требований запрещена. Соответственно, с этим наступает ответственность до 500 базовых величин с конфискацией дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности.

Жертв подобных афер с билетами в стране пока нет. Однако турэксперты говорят: это бомба замедленного действия. Впрочем, профессионалом в сфере туризма можно и не быть, чтобы напомнить: просто смотрите, что и где покупаете.