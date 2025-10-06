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Акция МЧС стартует в Беларуси. Особое внимание – пожилым

06 октября 2025 06:45
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Молодежь за безопасность. Информационно-пропагандистскую акцию проводит МЧС. Она стартует 6-го и продлится по 17 октября. Основная цель – привлечь внимание к деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также оказать социальную поддержку нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники МЧС вместе с юными спасателями организуют марафон «112 добрых дел» и «101 добро». Особое внимание – пожилым: одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Активисты помогут им навести порядок на приусадебных участках, собрать урожай, заготовить дрова, установят автономные пожарные извещатели. В учреждениях образования учащимся расскажут о деятельности молодежной организации спасателей-пожарных.

# МЧС Беларуси

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