Акция МЧС стартует в Беларуси. Особое внимание – пожилым

Молодежь за безопасность. Информационно-пропагандистскую акцию проводит МЧС. Она стартует 6-го и продлится по 17 октября. Основная цель – привлечь внимание к деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, а также оказать социальную поддержку нуждающимся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники МЧС вместе с юными спасателями организуют марафон «112 добрых дел» и «101 добро». Особое внимание – пожилым: одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны. Активисты помогут им навести порядок на приусадебных участках, собрать урожай, заготовить дрова, установят автономные пожарные извещатели. В учреждениях образования учащимся расскажут о деятельности молодежной организации спасателей-пожарных.