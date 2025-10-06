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Соревнования среди белорусов почтенного возраста прошли в Минске

06 октября 2025 06:51
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Активное долголетие. Спортивные соревнования собрали в Минске около сотни пожилых людей из всех регионов страны. Пенсионеры доказали, что возраст не преграда для насыщенной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования среди белорусов почтенного возраста прошли в Минске-2

Самому старшему участнику – 95 лет. Соревнования прошли в четырех возрастных категориях. Призеров и победителей наградили дипломами и памятными медалями. 

Соревнования среди белорусов почтенного возраста прошли в Минске-4

Я просто занимаюсь скандинавской ходьбой. Услышала, что есть такое соревнование, что тут не только город Минск участвует, а и Логойск, и, в общем, разные представители городов.

Соревнования среди белорусов почтенного возраста прошли в Минске-6

Представляю Фрунзенский ФОЦ. Занимаюсь я там уже почти 2 года, но в соревнованиях участвую первый раз. Первый раз – и вот третье место, но в своей возрастной группе.

Соревнования среди белорусов почтенного возраста прошли в Минске-8

Мне 86 лет, веду активный образ жизни. Пока занимаюсь, пока есть интерес, тогда и жить хочется.

Соревнования среди белорусов почтенного возраста прошли в Минске-10

Соревнования проводятся пятый раз. И с каждым годом пользуются все большей популярностью.

# Пенсионеры

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