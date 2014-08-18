32-летний сын Джеки Чана арестован за наркотики

Новости Китая. 32-летний Джейси Чан задержан в Пекине вместе со своим другом – известным тайваньским киноактером 23-летним Кэ Чжэньдуном. У них были обнаружены наркотики.

Когда полиция задержала мужчин, не уточняется. Не сообщаются и подробности их задержания.

По данным местных СМИ, не исключено, что актеры понесут уголовную ответственность. В штаб-квартире пекинской полиции ситуацию пока не комментируют.

Джейси Чан пошел по стопам отца.

Правда, пока карьера Чана-младшего развивается не так стремительно. Недавно актер получил премию за лучшую роль второго плана в историческом фильме «Мулань».

Дети медийных персон нередко попадают в истории, связанные с наркотиками. Старший сын киноактера и продюсера Майкла Дугласа несколько лет назад оказался за решеткой из-за наркотиков. Подробности вы узнаете из видео.