С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?

Новости Беларуси. Когда поездка в метро становится настоящим приключением. 8 июня детей в подземке встречал главный хранитель безопасности – Метрович. В игровой форме прошла акция «Внимание: дети в метро!» Главными героями стали анимационные персонажи и, конечно, сами маленькие пассажиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухметровая ростовая кукла Метрович и его помощники напомнили ребятам о правилах нахождения под землей вблизи вагонов и рельсов под электрическим напряжением. Это крайне важно, если учесть тот факт, что уже с 7-летнего возраста ребенок имеет право совершать поездку в метро без сопровождения взрослых. И к этому его обязательно нужно подготовить. Свое дежурство Метрович начал со станции «Октябрьская».

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Наши три мультфильма, которые недавно были, сделаны Минским метрополитеном, они в такой игровой форме рассказывают, как себя правильно вести на эскалаторе – первая серия. Вторую серию мы сняли о том, что делать, если уронил предмет на пути. Ну а третья серия уже самая серьезная – что делать, если сам нечаянно попал на пути. Все три мультфильма буквально за последний год набрали более 350 тысяч просмотров на YouTube и в социальных сетях.

Валерий Клиндюк, заместитель начальника службы безопасности метрополитена:

Начинается все с входной группы. Двери в метрополитене довольно тяжелые, поэтому при входе на вестибюль станции необходимо соблюдать аккуратность и осторожность. При движении на эскалаторе нельзя бегать, необходимо стоять и держаться за поручень. Находясь на платформе станции метро, нельзя заходить за ограничительную линию.

Не прыгать, не слушать музыку в наушниках.

Не бегать, вести себя спокойно и держаться за поручни.