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С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?

08 июня 2022 10:23
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Новости Беларуси. Когда поездка в метро становится настоящим приключением. 8 июня детей в подземке встречал главный хранитель безопасности – Метрович. В игровой форме прошла акция «Внимание: дети в метро!» Главными героями стали анимационные персонажи и, конечно, сами маленькие пассажиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?-1

Двухметровая ростовая кукла Метрович и его помощники напомнили ребятам о правилах нахождения под землей вблизи вагонов и рельсов под электрическим напряжением. Это крайне важно, если учесть тот факт, что уже с 7-летнего возраста ребенок имеет право совершать поездку в метро без сопровождения взрослых. И к этому его обязательно нужно подготовить. Свое дежурство Метрович начал со станции «Октябрьская».

С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?-4

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Наши три мультфильма, которые недавно были, сделаны Минским метрополитеном, они в такой игровой форме рассказывают, как себя правильно вести на эскалаторе – первая серия. Вторую серию мы сняли о том, что делать, если уронил предмет на пути. Ну а третья серия уже самая серьезная – что делать, если сам нечаянно попал на пути. Все три мультфильма буквально за последний год набрали более 350 тысяч просмотров на YouTube и в социальных сетях.

С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?-7

Валерий Клиндюк, заместитель начальника службы безопасности метрополитена:
Начинается все с входной группы. Двери в метрополитене довольно тяжелые, поэтому при входе на вестибюль станции необходимо соблюдать аккуратность и осторожность. При движении на эскалаторе нельзя бегать, необходимо стоять и держаться за поручень. Находясь на платформе станции метро, нельзя заходить за ограничительную линию.

С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?-10

Не прыгать, не слушать музыку в наушниках.

С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?-13

Не бегать, вести себя спокойно и держаться за поручни.

С 7 лет можно ездить в метро без взрослых. Что нужно рассказать ребёнку?-16

Подобные акции проходят ежегодно в период летних каникул и перед началом учебного года.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Валерий Клиндюк # Фотофакт

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