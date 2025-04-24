На экономическом форуме в Орше обсуждают перспективы сотрудничества в рамках ШОС

Сильные регионы – сильная страна. Эту емкую формулу развития Беларуси четко определил наш Президент. В начале недели, во время работы в Оршанском и Шкловском районах, Александр Лукашенко акцентировал: в первую очередь рост должен идти за счет производств. И это не только решение вопроса занятости: чем выше показатели производства и реализации продукции, тем больше средств для предприятий и социальной сферы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это – основа экономики. В эти дни новые точки роста ищут в Орше на международном экономическом форуме. 24 апреля – второй день работы. Представители бизнеса, госструктур, а также ряда влиятельных на мировой арене организаций продолжат обсуждать новые инвестиционные активности.

Тема этого дня – перспективы сотрудничества в рамках ШОС. У Оршанского района пять регионов-побратимов в Китае. В мае запланирован визит в КНР, во время которого стороны обсудят возможность реализации новых совместных проектов. В рамках экономического форума открылась и Республиканская выставка-ярмарка «Оршанские традиции». Свою продукцию на площадке демонстрируют более 70 предприятий промышленного сектора, а также сельского хозяйства и образовательной сферы.

Сергей Пац, первый заместитель председателя Оршанского районного исполнительного комитета:

Не забываем про охрану труда и технику безопасности. Это тоже основополагающее, с учетом того, что Всемирный день охраны труда будет проходить в ближайшие дни. Мы тоже этому уделяем внимание, что люди должны приходить на работу, на рабочие места и здоровыми оттуда возвращаться.