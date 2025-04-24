Оранжевый уровень опасности ввели из-за наводнений во Франции

Сильные ливни привели к мощным наводнениям на юго-западе Франции. Уровень воды в одной из рек поднялся до рекордных трех метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сильные ливни привели к мощным наводнениям на юго-западе Франции. Уровень воды в одной из рек поднялся до рекордных трех метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Удар стихии пришелся на пять регионов страны. Там ввели оранжевый уровень опасности. Десятки автомобилей смыло потоками. Затоплено более тысячи домов, все они остались без электричества. Парализовано движение общественного транспорта. О пострадавших информации нет. Свыше 100 человек эвакуировали. Власти назвали наводнения сильнейшими за последние 30 лет.