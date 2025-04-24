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Оранжевый уровень опасности ввели из-за наводнений во Франции

24 апреля 2025 06:26
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Сильные ливни привели к мощным наводнениям на юго-западе Франции. Уровень воды в одной из рек поднялся до рекордных трех метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности ввели из-за наводнений во Франции-2

Удар стихии пришелся на пять регионов страны. Там ввели оранжевый уровень опасности. Десятки автомобилей смыло потоками. Затоплено более тысячи домов, все они остались без электричества. Парализовано движение общественного транспорта. О пострадавших информации нет. Свыше 100 человек эвакуировали. Власти назвали наводнения сильнейшими за последние 30 лет.

# Природные явления # Новости Франции

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