В Госдепе США сократят более 130 отделов и свыше 700 должностей

Госдепартамент США объявил о масштабных преобразованиях. Под сокращение попадут более 130 отделов и свыше 700 должностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госдепартамент США объявил о масштабных преобразованиях. Под сокращение попадут более 130 отделов и свыше 700 должностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Часть сотрудников переведут в другие подразделения, некоторые структуры полностью реорганизуют. Реформа проводится в рамках программы администрации Дональда Трампа по сокращению расходов. Госсекретарь США назвал предстоящие изменения всеобъемлющей реорганизацией, подчеркнув, что нынешняя структура ведомства страдает от избыточной бюрократии и не отвечает вызовам эпохи.