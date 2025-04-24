В Госдепе США сократят более 130 отделов и свыше 700 должностей

Яскевич об акции «Беларусь помнит»: если у вас действительно болит душа, вы не кричите об этом, а становитесь и молча проходите

Если вы действительно, если у вас действительно болит душа, если вы действительно хотите пронести портреты ваших предков-героев, вы просто не кричите об этом. А вы идете, становитесь и молча проходите. Так происходит, когда люди искренне хотят показать свое участие.