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В Госдепе США сократят более 130 отделов и свыше 700 должностей

24 апреля 2025 06:22
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Госдепартамент США объявил о масштабных преобразованиях. Под сокращение попадут более 130 отделов и свыше 700 должностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госдепе США сократят более 130 отделов и свыше 700 должностей-2

Часть сотрудников переведут в другие подразделения, некоторые структуры полностью реорганизуют. Реформа проводится в рамках программы администрации Дональда Трампа по сокращению расходов. Госсекретарь США назвал предстоящие изменения всеобъемлющей реорганизацией, подчеркнув, что нынешняя структура ведомства страдает от избыточной бюрократии и не отвечает вызовам эпохи.

# Новости США

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