Марина Василевская пообщалась со студентами МИТСО на открытом микрофоне

От дел земных к космическим. У студентов МИТСО 9 января была уникальная возможность – пообщаться с первой женщиной-космонавтом суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече будущие экономисты, логисты и маркетологи задавали Марине Василевской самые разные вопросы: о подготовке к полету, трудностях, которые приходилось преодолевать, и эмоциях. Космонавт сдавала сложнейшие нормативы, чтобы выполнять жизненно важные задачи на высоте 400 километров. Например, осуществлять подачу кислорода в скафандры. Спросили слушатели и о том, чего космонавт боялась больше всего.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси: Страшно не было. Страшно – это не про космос, это про войну. Я хотела бы, чтобы каждый человек на Земле ценил и оберегал то, что мы имеем, потому что сейчас вопрос номер один – как сохранить мир. И мы живем в такой стране, и у нас есть, слава богу, наша лидер Александр Григорьевич Лукашенко, который помогает нам сохранить этот мир.

Роман Тишков, студент международного университета «МИТСО»:

Как будто я прикоснулся к космосу, и очень важно для меня и для других ребят думать о будущем и строить это будущее. И сегодняшняя встреча, я уверен, не только мне, но и всему нашему молодежному составу запомнится навсегда.

История Марины Василевской – пример для всех белорусов, которые ставят перед собой большие цели. Ее подвиг вдохновляет и заставляет поверить в свои силы, ведь если хрупкая девушка смогла покорить космос, в делах земных нет ничего невозможного. К слову, это далеко не первая встреча женщины-космонавта с молодежными коллективами.