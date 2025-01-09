В 2025 году в Минской области построят не менее 20 новых молочно-товарных комплексов

Успехи в растениеводстве повлияли на темп производства животноводческой продукции. Этому способствует строительство новых молочно-товарных комплексов. В 2025 году в Минской области планируют возвести не менее 20 современных объектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сельхозпредприятия региона обеспечивают уверенный рост по молоку. По итогам 2024-го надой на одну голову превысил 7 тысяч килограммов. Этот показатель достигнут в том числе благодаря созданию прочной кормовой базы и благоприятных условий. Задача – полностью уйти от старых ферм с привязным содержанием животных. Так, на филиале «Острошицкий Городок» агрокомбината «Дзержинский» ввели новый МТК с автоматизированной системой доения типа «карусель». Объект уже заполнен на 70 %. Средний удой на корову здесь достигает 30 литров.

Александр Юргевич, директор филиала «Острошицкий Городок» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»:

По году надоили на корову 8556 литров молока. Это еще не предел. Стараемся поднимать. Среднесуточные привесы на доращивании телок составляют более 800 грамм. Проводится весь комплекс мероприятий. От доения коров, кормления, поения, сдачи молока. Все люди на работе – это ежедневный кропотливый труд.

На территории современного молочно-товарного комплекса также возведен новый профилакторий для молодняка, где созданы комфортные условия для роста и развития телят.