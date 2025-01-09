Участники марафона «От всей души» посетили Николаевщинский социальный пансионат

Участники доброго марафона «От всей души» продолжают приносить праздник пожилым людям. Остановочный пункт – Столбцовский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Николаевщинский социальный пансионат «Неманский» с приятным визитом приехали представители Госстандарта, чтобы тепло поздравить постояльцев с волшебными зимними праздниками. Гости приехали не с пустыми руками, с подарками. Взамен проживающие подготовили художественные номера. Порадовали насыщенной программой и творческие коллективы Столбцовщины.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Это люди, которым нужно отдавать дань уважения, какую-то частичку души. И вот в Рождество, сейчас неделя волшебная, рождественская, хочется чуть-чуть согреть теплом, принести какую-то радость, поучаствовать в мероприятиях совместных, чтобы они почувствовали себя защищенными, душевно провести время.

Анна Пешкова, заместитель директора Николаевщинского социального пансионата «Неманский»:

Каждый год у нас государство затрачивает очень много, вкладывает в развитие наших пансионатов, в ремонты. В этом году тоже проведен текущий ремонт первого корпуса, заменено все сантехническое оборудование, вентиляционные каналы. Среди долгожителей-постояльцев – Валентина Брониславовна Битель. Несмотря на годы, а ей уже 96 лет, она излучает позитив и жизнерадостность. И всех заряжает этим. Сегодня для нее особенный подарок.

Мы вам привезли, смотрите, уже не буду доставать. Когда будут большие гости, будете чаем угощать. Хорошо?