Участники марафона «От всей души» посетили Николаевщинский социальный пансионат
Участники доброго марафона «От всей души» продолжают приносить праздник пожилым людям. Остановочный пункт – Столбцовский район, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Николаевщинский социальный пансионат «Неманский» с приятным визитом приехали представители Госстандарта, чтобы тепло поздравить постояльцев с волшебными зимними праздниками. Гости приехали не с пустыми руками, с подарками. Взамен проживающие подготовили художественные номера. Порадовали насыщенной программой и творческие коллективы Столбцовщины.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Это люди, которым нужно отдавать дань уважения, какую-то частичку души. И вот в Рождество, сейчас неделя волшебная, рождественская, хочется чуть-чуть согреть теплом, принести какую-то радость, поучаствовать в мероприятиях совместных, чтобы они почувствовали себя защищенными, душевно провести время.
Анна Пешкова, заместитель директора Николаевщинского социального пансионата «Неманский»:
Каждый год у нас государство затрачивает очень много, вкладывает в развитие наших пансионатов, в ремонты. В этом году тоже проведен текущий ремонт первого корпуса, заменено все сантехническое оборудование, вентиляционные каналы.
Среди долгожителей-постояльцев – Валентина Брониславовна Битель. Несмотря на годы, а ей уже 96 лет, она излучает позитив и жизнерадостность. И всех заряжает этим. Сегодня для нее особенный подарок.
Мы вам привезли, смотрите, уже не буду доставать. Когда будут большие гости, будете чаем угощать. Хорошо?
Валентина Битель:
Приезжают часто гости. Как умею, так встречаю. Я люблю вязать. Это все поделки мои, моими руками сделаны. Когда мне плохо, я сажусь, беру крючок и начинаю вязать.
В Николаевщинском социальном пансионате проживают более 310 пожилых граждан. Необходимый уход, медицинское обслуживание, питание и интересный досуг – здесь созданы все условия для того, чтобы каждый смог себя почувствовать как дома.